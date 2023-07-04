مبيعات «كيا» تقفز11% خلال النصف الأول من 2023

قالت شركة “كيا”، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7.2% في الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، بفضل زيادة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، قفزت مبيعات كيا بنسبة 11% لتصل إلى 1,575,920 سيارة من 1,419,486 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت كيا، وهي شركة أصغر تابعة لشركة “هيونداي موتور”، في بيان إنها باعت 278,256 سيارة في يونيو بارتفاع من 259,480 وحدة في العام السابق، بفضل زيادة الطلب على “سبورتاج” و”سورينتو” و”كارنفال”.

وذكرت أن المبيعات المحلية زادت بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 51,002 وحدة في الشهر الماضي من 45,016 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 5.8% لتصل إلى 226,631 وحدة من 214,276 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 12% لتصل إلى 292,103 وحدة في الأشهر الستة الأولى من 261,915 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 11% لتصل إلى 1,281,067 وحدة من 1,156,495 وحدة خلال الفترة المذكورة.

وتهدف الشركة في عام 2023 إلى بيع 3.2 مليون وحدة، بما في ذلك هدف المبيعات الخارجية المحدد عند 2.6 مليون وحدة.