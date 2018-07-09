مبيعات كيا ترتفع 4.3% خلال 5 أشهر

شريف عيسى:



ارتفعت مبيعات كيا العالمية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى 4.3%، مسجلة مليونًا، و385 ألفاً، و906 سيارة، مقابل مليوناً، و328 ألفًا، و592 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأشار تقرير صادر عن “كيا العالمية” ان مبيعاتها خلال مايو ارتفعت بمعدل تجاوز 6%، ليسجل 251.2 ألف وحدة، مقابل 237.3 ألف سيارة تم تسليمها خلال نفس الشهر من 2017.



وشهدت مبيعات كوريا من العلامة التجارية خلال مايو تراجعاً بنسبة 2.2%، بإجمالى 46 ألف سيارة، مقابل 47 ألفاً تم بيعها خلال العام الماضى، فيما ارتفعت مبيعاتها فى باقى دول العالم بـ 7.8%، بإجمالى 205.2 ألف وحدة.



ويرجع نمو المبيعات خلال مايو إلى تزايد الطلب على طراز سرينتو والذى مثلت 40%، من المبيعات الإجمالية للعلامة الكورية ، بإجمالى 22.8 ألف سيارة، إلى جانب سبورتاج والتى استحوذت هى الأخرى على حصة 19.6%.



وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، قفزت مبيعات كيا بدولة كوريا 4.6%، مسجلة 267.7 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، مقابل 255.8 ألف وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأشار التقرير إلى ان مبيعات كافة دول العالم نمت بمعدل بلغ 4.2%، بعد تمكنها من بيع 1.12 مليون سيارة، مقارنه بمعدل البيع خلال الفترة ذاتها من 2017، والتى بلغت 1.07 مليون وحدة.



واستمر تصدر كيا سبورتاج قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً للعلامة الكورية بإجمالى 45.7 ألف سيارة، فيما جاءت ريو فى المركز الثانى فى القائمة بإجمالى 33 ألف وحدة، فيما حلت سرينتو فى المركزالثالث بعد تمكنها من تسليم 29.2 ألف وحدة.



وعلى الصعيد المحلى، ارتفعت مبيعات كيا خلال مايو من هذا العام 28.9%، مسجلة 647 سيارة، مقابل 502 وحدة تم بيعها خلال ذات الشهر من العام الماضى، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”.



ونمت مبيعات كيا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجارى بـ 26.2%، مسجلة 2744 وحدة، مقابل 2174 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، لتتمكن العلامة الكورية من حصد حصة سوقية قدرها 7.9% من مبيعات سوق الملاكى.

