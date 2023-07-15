مبيعات كيا تتجاوز 136 ألف سيارة في الهند النصف الأول من 2023

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات، إن إنتاجها التراكمي من السيارات في الهند قد تجاوز مليون وحدة، بمساعدة زيادة مبيعات الموديلات المخصصة بحسب الطلب.

ووفقا لوكالة يونهاب فقد باعت كيا 136,108 سيارة في الهند في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 12% من 121,823 وحدة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت كيا في بيان إن كيا بدأت الإنتاج في مصنعها في الهند، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 350 ألف وحدة سنويا، في يوليو 2019، بدءا من سيارة “سيلتوس” الرياضية المتعددة الاستخدامات صغيرة الحجم.

وتشمل الطرز الأخرى التي تم تجميعها في الهند، سيارة “سونيت” الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات الخمسة مقاعد وسيارة “كارينس” المتعددة الأغراض وسيارة الفان “كارنيفال”.

وقال البيان إن كيا تهدف إلى تحقيق حصة سوقية بنسبة 10% في سوق سيارات الركاب الهندي في السنوات المقبلة، ارتفاعا من 6.7% حاليا في نهاية يونيو.

وتمتلك كيا 8 مصانع في كوريا الجنوبية و7 مصانع في الخارج – ثلاثة في الصين وواحد في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتبلغ طاقتها السنوية الإجمالية 3.84 ملايين وحدة.