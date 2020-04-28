مبيعات كارفور تتسارع في الربع الأول وتسجل 20 مليار دولار

وزادت مبيعات كارفور 7.8 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متسارعة من نمو بلغ 3.1 في الربع الرابع من 2019 .

قالت كارفور يوم الثلاثاء إن نمو الإيرادات تسارع في الربع الأول، وهو ما يعكس مبيعات غذائية قوية في مارس في كل أسواقها وخصوصا في السوق الفرنسي، مع بقاء الناس في المنازل بسبب إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا.

وبحسب رويترز، قالت أكبر شركة لتجارة التجزئة الغذائية في أوروبا من حيث المبيعات، إنها تتمسك بالمستويات المالية والتشغيلية المستهدفة في خطتها حتى العام 2022 لتعزيز المبيعات والأرباح.

وبلغت المبيعات في الربع الأول 19.445 مليار يورو (21.07 مليار دولار)، مدفوعة بأداء قوي في يناير كانون الثاني وفبراير شباط ومشتريات للتخزين من الأسر في مارس آذار قبيل فرض إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في كل الدول التي تعمل فيها المجموعة.

وزادت مبيعات كارفور 7.8 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، متسارعة من نمو بلغ 3.1 في الربع الرابع من 2019 .