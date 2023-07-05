مبيعات قياسية لكبريات الشركات العقارية بالبورصة و«سوديك» تخالف المسار

شهد الربع الأول من العام الجارى تسجيل أداء قياسى لأكبر 5 شركات عقارية مقيدة فى البورصة منها مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبالم هيلز للتعمير وشركتى إعمار مصر للتنمية، وأوراسكوم للتنمية مصر، والتى حققت جميعها مبيعات تاريخية، فى حين خالفت شركة سوديك المسار وسجلت تراجع فى المبيعات والأرباح معاً لرغبة إدارتها فى التحوط قدر الإمكان.

المال رصدت التفاصيل الكاملة لأداء تلك الشركات خلال أول 3 شهور من العام الجارى والتى شهدت ارتفاعات لافتة فى تكاليف البناء على جميع اللاعبين، وهنا يظهر تباين واختلاف استراتيجيات الإدارة ما بين كيانات ترغب فى مواصلة التوسع واستغلال الطلب المتزايد على العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار، وأخرى فضلت التحوط وعدم طرح مشروعات جديدة لحين التسعير الدقيق لوحداتها.

نتائج قياسية لمجموعة طلعت مصطفى

بداية أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق مبيعات عقارية بلغت 20.17 مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتتمثل في مبيعات شركات المجموعة وقدرها 12.2 مليار جنيه محطمة بذلك رقم مبيعاتها المحقق في الربع المقارن بعام 2022 والبالغ 5.37 مليار جنيه بنسبة نمو 127%، بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بمبلغ 7.97 مليار جنيه.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة 85.5 مليار جنيه في 31 مارس عام 2023 مقابل 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 31.5%، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وبالنسبة للأداء المالي، كشف مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 3.02 مليار إيرادات محققة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 47%.

وأرجعت سبب استمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 747.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 565.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 32%.

وبلغ صافي ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال الربع الأول من عام 2023 مبلغ 132 مليون جنيه مقارنةً مع حوالي 131 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 1%.

نمو الإيرادات يعوض ربحية بالم هيلز

فيما استطاعت شركة بالم هيلز للتعمير تخطي المبيعات الجديدة السكنية والتجارية مستوي 6.8 مليار جنيه ، متجاوزة المحققة خلال فترة المقارنه والبالغة 5.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

وواصلت مدينة باديا في تحقيق مبيعات قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمًوا بنسبة 54%، على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة بالمشروع إلى 2.9 مليار جنيه،وذلك نتيجة لبيع 442 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحقق مشروع بالم هيلز الإسكندرية نموا في المبيعات الجديدة بنحو 156%، على أساس سنوي لتصل لما يزيد عن مليار جنيه،وذلك بعد طرح إحدي المراحل الأخيرة من المخزون المتاح بالمشروع بدايه العام الجاري.

وقامت بالم هيلز بإنفاق 1.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من عام 2023 ، بزيادة قدرها 23%، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم والغير مباعة 3.7 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

كما قامت الشركة بإتمام أعمال التشييد والبناء لإجمالي 597 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابله للمعيشة بالعديد من مشروعاتها، بما يشمل 328 وحده سكنية وتجارية تم تسليمها للعملاء خلال الربع الأول من 2023.

وارتفعت ايرادات بالم هيلز المجمعة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبه 22%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

فيما سجلت بالم هيلز تراجعا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 14%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 253 مليون جنيه، مقابل 295 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

إعمار تواصل الربحية

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية نموا في صافي الأرباح بنسبة 40.5%، لتسجل 2.22 مليار جنيه، خلال 3 أشهر من العام الجاري وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 1.58 مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022.

وتراجعت إجمالي إيرادات إعمار مصر للتنمية، طبقا للقوائم المالية بنسبة 27.6%، خلال الربع الأول من 2023، لتصل إلي 1.86 مليار جنيه وذلك مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 2.57 مليار جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أوراسكوم للتنمية تتحدي خسائر فروق العملة وتسجل ربحية قياسية

شركة

للتنمية مصر، أعلنت تسجيل نتائج تشغيلية ومالية قوية في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية على الرغم من تأثر خسائر فروق عاملة الناتجة من تحريك سعر صرف الجنيه وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

أوراسكوم للتنمية حققت نموأً فى إجمالي الإيرادات بنسبة 52,8% لتصل إلى 3 مليار جنيه، كما بلغ صافي الربح 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 477.7 مليون جنيه.

تجاوزت الفنادق مستويات ما قبل فيروس كورونا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 120% لتصل الي إلى 573.2 مليون جنيه .

حققت الشركة 2.7 مليار جنية مبيعات عقارية خلال الربع الأول من عام 2023 وهي أعلى مبيعات عقارية يتم تحقيقها في الربع الأول في تاريخ الشركة.

الشركة استطاعت تحقيق صافي ربح قدره 384 مليون جنيه، بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية الربع الأول من 2023 حوالي 3 مليارات جنيه ، بزيادة 52,8% مقارنة بـ 1,9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2220.

كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية الربع الأول من 2023 بنسبة 60,9% ليصل الي 1,1 مليار جنيه و مجمل ربح 37,1%.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 44,3% مقارنة بالربع الأول من 2022 بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

وعلي الرغم من ذلك، بلغ صافي الربح 384,0 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 مقابل 463,7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022 بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 477,7 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 58% تقريبًا من 571,9 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 إلى 903,5 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2023.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 3,8 مليار جنية خلال الربع الأول من عام 2023.

التراجع يصيب سوديك والإدارة تفضل التحوط

أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» فقد حققت إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 2.78 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 3.74 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبررت الشركة التراجع إلى محدودية إطلاق المشروعات الجديدة في 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022 حيث قامت سوديك بإيقاف المبيعات أوائل 2023؛ وذلك لمراجعة أسعار بيع الوحدات، وسط ارتفاع تكاليف الإنشاءات، انطلاقًا من رغبتها في تحقيق التوازن بين زيادة حجم المبيعات وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكاليف وسط بيئة تشغيل تضخمية.

ووصلت إلغاءات المبيعات إلى 579 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، وهو ما يمثل 21% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال هذا الربع، مقارنة بإلغاءات وصلت نسبتها إلى 10% خلال الفترة نفسها من 2022.

بلغ صافي المتحصلات النقدية، خلال الربع الأول من العام، 2.03 مليار جنيه، بنسبة تعثر 8.2%، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 1.37 مليار جنيه ونسبة تعثر 8.8% تم تسجيلهما في الربع الأول من 2022.

بلغت إيرادات النشاط 1.50 مليار جنيه في الربع الأول من العام ، بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بـ1.20 مليار جنيه تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2022.

جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، والتي أسهمت بنسبة 60% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الربع.

ويرجع انخفاض أرباح التشغيل على أساس سنوي بشكل مباشر إلى زيادة المصروفات المرتبطة بارتفاع المبيعات وتنفيذ الوحدات المبيعة، والتي ما زالت تحت الإنشاء، وهو ما أثّر على قائمة الدخل.

كشفت القوائم المالية المجمعة تراجع أرباح الشركة بنسبة 16.2%، على أساس سنوي.

وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 187 مليون جنيه، وبهامش صافي ربح 13%، بينما بلغت حصة السهم من الأرباح 0.53 جنيه للسهم، مقارنة بصافي ربح 226 مليون جنيه، وهامش صافي ربح 19% وحصة السهم من الأرباح 0.64 جنيه تم تسجيلها في الربع الأول من 2022، وأدى ارتفاع التكاليف التشغيلية، خلال الربع الحالي، إلى تقليل صافي الدخل في 2023.