مبيعات فيسبوك تقفز 50 % بفضل إعلانات الموبايلات

خالد بدر الدينارتفعت مبيعات إعلانات شركة فيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعى على الموبايلات بأكثر من 50 % خلال الربع الثانى من العام الجارى مع تزايد أعداد المستخدمين لهذه المواقع إلى أكثر من 2.7 مليار شخص.وذكرت وكالة بلومبرج إن إعلانات شركة فيسبوك تشهد انتعاشا واضحا بفضل استحواذها على المزيد م

خالد بدر الدين

ارتفعت مبيعات إعلانات شركة فيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعى على الموبايلات بأكثر من 50 % خلال الربع الثانى من العام الجارى مع تزايد أعداد المستخدمين لهذه المواقع إلى أكثر من 2.7 مليار شخص.

وذكرت وكالة بلومبرج إن إعلانات شركة فيسبوك تشهد انتعاشا واضحا بفضل استحواذها على المزيد من الإعلانات على وحدات تطبيقات التصوير و الرسائل التى تشتهر بها ومنها فيسبوك نيوز فيد و إنستجرام و ميسنجر و واتس اب.

وأعلن مارك زوكيربرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك إن إيرادات الشركة قفزت بحوالى 44.8 % خلال الربع الماضى المنتهى 30 يونيو لتص إلى أكثر من 9.3 مليار دولار منها حوالى 8 مليارات إيرادات الإعلانات على الموبايلات كما يتوقع زيادة نشاط الفيديوهات خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ليساهم فى ارتفاع إيرادات الشركة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

وارتفعت أسعار أسهم شركة فيسبوك التى تملك 4 من أكبر خدمات الموبايل فى العالم خلال تعاملات اليوم الخميس فى بورصة نيويورك بأكثر من 4 % ليصل سعر السهم إلى حوالى 173 دولار بعد أن كسبت حوالى 44 % خلال هذا العام .