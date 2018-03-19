سيــارات

مبيعات فولكس فاجن جروب تتجاوز 1.6 مليون سيارة للمرة الأولى

شريف عيسى بلغت مبيعات فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى اوروبا، 1.6 مليون سيارة للمرة الأولى خلال أول شهرين من العام الجارى، بمعدل نمو 8.8%، مقارنه مبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى تمكنت فيه المجموعة من بيع 1.6%.…

3:46 م, الأثنين, 19 مارس 18 3:46 م, الأثنين, 19 مارس 18

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شريف عيسى

بلغت مبيعات فولكس فاجن جروب، أكبر مصنع للسيارات فى اوروبا، 1.6 مليون سيارة للمرة الأولى خلال أول شهرين من العام الجارى، بمعدل نمو 8.8%، مقارنه مبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى تمكنت فيه المجموعة من بيع 1.6%.

كما نمت مبيعات المجموعة خلال فبراير من العام الجارى بـ 7.2%، لتتمكن من بيع 737.7 ألف سيارة، مقارنه بمعدلات مبيعات 2017 والتى بلغ إجماليها 688 ألف وحدة.

وتصدرت “MAN” قائمة العلامات التجارية الأكثر نمواً على مدار يناير وفبراير بنسبة 23.8%، بإجمالى 18 ألف شاحنة وأتوبيس، مقابل 14.5 ألف وحدة خلال العام الماضى، فيما جاءت سيات فى المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى نمواً بـ 23.1%، بإجمالى 78.8 ألف سيارة، أما سكانيا فجاءت بالمركز الثالث فى القائمة بمعدل نمو 21.1%، بإجمالى 14.3 ألف شاحنة.

 

أما فولكس فاجن التجارية، فتراجعت معدلات مبيعاتها على مدار الشهرين الأولين من 2017 بـ 3.3%، بإجمالى 66 ألف وحدة، مقابل 68.3 ألف شاحنة خلال 2017.

وتمكنت فولكس فاجم الملاكى من نمو أداء مبيعاتها بـ 6.5%، بإجمالى 940.6 ألف سيارة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، مقارنه بـ 883.5 ألف وحدة خلال 2017، فيما صعدت مبيعات أودى بـ 12.4%، بإجمالى 280 ألف وحدة، مقابل 249.1 ألف وحدة خلال العام الماضى.

أما سكودا فقزت مبيعاتها فنمت مبيعاتها خلال تلك الفترة 12.3%، بإجمالى 196.5 ألف سيارة، أما بورش الرياضية فارتفعت مبيعاتها بـ 11%، بإجمالى 40.1 ألف وحدة.

 ويوضح الجدول التالى معدلات نمو مبيعات العلامات التجارية التابعة لفولكس فاجن جروب خلال شهرى يناير وفبراير من عامى 2017 و2018 :

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