مبيعات فولكس فاجن ترتفع عالميا

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات فولكس فاجن عالميا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر بنسبة 0.1% لتتمكن فى الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من بيع مليونى و234 ألف و900 سيارة، بزيادة 200 وحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



ويرجع نمو مبيعات أكبر مصنع للسيارات فى ألمانيا، تباطؤ وتيرة تراجع مبيعات كلاً من فولكس فاجن وأودى والتى شهدت هبوطاً حادا ًمنذ نهاية 2015، على خلفية فضيحة الإنبعاثات التى مٌنيت بها.



وتراجعت مبيعات فولكس فاجن خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى بنسبة 0.4%، لتتمكن من بيع 2.43 مليون وحدة، مقابل 2.42 مليون سيارة خلال 2016، فيما تراجعت مبيعات أودى بـ 5.9%، بإجمالى 738.3 ألف سيارة.



وشهدت مبيعات باقى علامات فولكس فاجن جروب قفزات فيها أداءها على مدار الشهور الخمس الماضية، إذ نمت مبيعات سكودا بـ 2%، لتتمكن منن بيع 473.8 ألف سيارة، كما صعدت مبيعات سيات بنسبة 13.9%، بإجمالى 201.3 ألف وحدة.



وشهدت مبيعات بورش قفزة فى اداءها بنسبة نمو 6.5%، بإجمالى 104 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجارى.



وشهدت مبيعات القطاع التجارى للمجموعة نمواً بنسب متفاوته، إذ تمكنت فولكس فاجن التجارية من بيع 204.8 ألف وحدة بنسبة نمو 5.4%، فيما نمت مبيعات MAN لوسائل النقل بـ 6.8%، لتتمكن من بيع 43 ألف مركبة، كما صعد أداء سكانيا للشاحنات والأتوبيسات بـ 9.8%، بإجمالى 35.4 ألف وحدة.



ويوضح الجدول التالى أداء علامات فولكس فاجن على مدار الشهور الخمس الأولى من العام الجارى عالمياً ومحلياً: العلامة التجارية المبيعات “يناير – مايو ” 2017 عالمياً محلياً فولكس فاجن ملاكى 2,422,400 600 أودى 738,300 220 سكودا 479,800 – سيات 201,300 700 بورش 104,000 – فولكس فاجن التجارية 204,800 0 MAN 43,000 – سكانيا 35,400 -20%

