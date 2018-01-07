مبيعات فولكسفاجن تزيد 450 ألف سيارة على تويوتا فى 2017

خالد بدر الدين ذكرت وكالة ستاتيستيكا الأون لاين، أن مبيعات شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات ارتفعت إلى حوالى 10.7 مليون وحدة العام الماضي، لتتفوق على تويوتا اليابانية لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم بزيادة 450 ألف سيارة. وزادت مبيعات…

خالد بدر الدين

ذكرت وكالة ستاتيستيكا الأون لاين، أن مبيعات شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات ارتفعت إلى حوالى 10.7 مليون وحدة العام الماضي، لتتفوق على تويوتا اليابانية لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم بزيادة 450 ألف سيارة.

وزادت مبيعات تويوتا اليابانية العام الماضى إلى أكثر من 10 ملايين و 250 ألف وحدة لتحتل المركز الثانى بعد الشركة الألمانية.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن التي مقرها فولفسبرج عن التعليق على التقرير ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها عن 2017 فى 17 يناير الحالي وستنشر النتائج المالية الأساسية في أواخر فبراير المقبل.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو(264.62 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في 2016 والذي بلغ 217 مليار يورو.