مبيعات فولفو 21% تصعد على أساس سنوي في يوليو

صعدت مبيعات فولفو السويدية بنسبة 21 % في شهر يوليو المنصرم، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 54165 سيارة، مسجلة نموا سنويا للشهر الحادي عشر على التوالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة.

وقالت الشركة المصنعة، التي تملك شركة جيلي الصينية حصة أغلبية فيها، إنها باعت 64764 سيارة تعمل بشكل كامل بالكهرباء حتى الآن مقارنة مع 23803 سيارات في الفترة نفسها من العام الماضي.