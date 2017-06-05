مبيعات فرنا التاكسي تتجمد عند 18 سيارة

أحمد شوقي تجمدت مبيعات السيارة هيونداي فرنا- التاكسي عند 18 سيارة؛ لعدم تسجيلها مبيعات نهائيًا خلال شهر ابريل الماضي؛ ليتوقف حصاد السيارة عند 17 وحدة خلال مارس وسيارة واحة خلال يناير. وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن…

أحمد شوقي

تجمدت مبيعات السيارة هيونداي فرنا- التاكسي عند 18 سيارة؛ لعدم تسجيلها مبيعات نهائيًا خلال شهر ابريل الماضي؛ ليتوقف حصاد السيارة عند 17 وحدة خلال مارس وسيارة واحة خلال يناير.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن مبيعات شركة جي بي أوتو “غبور” من التاكسي بلغت 31 سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري؛ بواقع 18 وحدة لـ”فرنا” و13 وحدة لـ”إلنترا” المحلية.

وبلغت مبيعات الشركة من التاكسي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 915 وحدة؛ تم بيعها جميعًا من “فرنا”. ووصلت المبيعات الإجمالية لـ”غبور أوتو” من التاكسي خلال العام الماضي 1994 وحدة؛ وتحديدًا من هيونداي فرنا.

يذكر أن تقرير “أميك” لا يشمل بيانات مبيعات سوق التاكسي بشكل عام وإنا يقتصر فقط على مبيعات “غبور أوتو”.

وقد باعت هيونداي فرنا- الملاكي خلال أبريل الماضي 479 وحدة؛ لتصل مبيعاتها الإجمالية خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 إلى 1343 وحدة مقابل 4774 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016.