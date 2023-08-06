مبيعات «فاركو» 2.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة فاركو للأدوية نموًا بنسبة 4% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 2.5 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 2.6 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

وقال الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو الدوائية، إن استراتيجية المجموعة تهدف إلى توطين صناعة الأدوية لتوفير الاحتياج المحلي منها خاصة المضادات الحيوية، ولذلك بدأت الشركة بإنتاج 25 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتمكنت حاليًا من إنتاج نفس الكمية خلال 10 أيام فقط حيث ينتج داخل المصانع 2.5 مليون عبوة دواء يوميًا.

وعبر أيضًا عن فخره بمرور عام على إطلاق ثلاث عقاقير من المضادات الحيوية واسعة المجال من مجموعة الـ كاربابينيم وهي ضرورية في علاج الحالات الحرجة يجب توافرها في جميع المستشفيات العامة والخاصة لأن عدم وجودها يشكل خطراً كبيراً على حياة المرضى.

وأعلنت شركة فاركو عن انطلاق التركيز الجديد من دواء كلافيموكس 642 مجم شراب، بحضور الدكتور خالد خليل المدير العام لشركة فاركو للأدوية ونخبة من كبار أطباء الأطفال وتخصصات الأنف والأذن والحنجرة.

وأكدت فاركو خلال الاحتفال توافر الدواء بتركيزه الجديد، لدى موزعي الدواء المعتمدين وجميع الصيدليات الخاصة والأهلية والمستشفيات الخاصة والحكومية مما يلبي رغبة المريض المصري فى توفر هذا الدواء بكفاءة عالية وسعر مناسب للجميع، حيث يصل معدل الإنتاج السنوي لمجموعة المضادات الحيوية كلافيموكس إلى 9 ملايين عبوة سنويًا ويحتوي على 4 تركيزات عالية الكفاءة ليتناسب مع جميع الأعمار.