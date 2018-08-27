مبيعات عربية تهبط بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعي طفيف، مع اتجاه المستمرين العرب والمؤسسات المحلية نحو البيع، فيما فضل الأجانب الشراء.وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.02% ليسجل 15235 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% ليصل إلى 739 نقطة، ومؤشر "eg

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على هبوط جماعي طفيف، مع اتجاه المستمرين العرب والمؤسسات المحلية نحو البيع، فيما فضل الأجانب الشراء.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي 0.02% ليسجل 15235 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% ليصل إلى 739 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا 0.01% إلى 1898 نقطة.

يشار إلى ان البورصة أنهت تعاملات امس الاحد، الجلسة الافتتاحية عقب إجازة عيد الأضحى، على هبوط المؤشر الرئيسى 0.22% ليسجل 15239 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.18 % إلى 739 نقطة، والأوسع نطاقًا 0.16 % ليصل إلى 1899 نقطة.

وكان محللون قد رجحوا لـ”المال” تحركات هابطة للسوق، خلال تعاملات اليوم، فى ظل تراجع آخر أسعار الأسهم عن مستويات الإقفال بالسوق، على رأسها سهم التجارى الدولى، الذى تحول لعنصر ضاغط على المؤشر الرئيسى ، فى النصف الثانى من جلسة الأحد، عقب هبوطه من مستوى 84 إلى 82 جنيهاً نهاية الجلسة.

