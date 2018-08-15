مبيعات طلعت مصطفى تقفز 150% إلى 12.9 مليار جنيه في النصف الأول

مصطفى طلعت:قفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 12.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات قدرها 5.1 مليار خلال الفترة المماثلة من 2017، بنسبة نمو 150%.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن الزيادة المذكورة جاءت نتيجة طرح المجموعة لمش

مصطفى طلعت:

قفزت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 12.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات قدرها 5.1 مليار خلال الفترة المماثلة من 2017، بنسبة نمو 150%.

وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن الزيادة المذكورة جاءت نتيجة طرح المجموعة لمشروع سيليا في العاصمة الإدارة الجديدة خلال شهر يونيو الماضي محققا مبيعات 7.2 مليار جنيه.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، بلغ صافي ربح الشركة عن الفترة المذكورة 774 مليون جنيه مقابل 696 مليون، الفترة المقارنة، ونمو 11%، كما سجلت المجموعة إيرادات 3.9 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار النصف الأول من 2017.