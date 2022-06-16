مبيعات شركات «الإنتاج الحربى» تقترب من 15 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث

تخطت مبيعات الإنتاج التام للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي 14.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022، كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 29% عن العام السابق.

وأشارت الوزارة فى تقرير خاص عن إنجازاتها خلال العام المالى الحالى – حصلت «المال» على نسخة منه – إلى الحفاظ على الأجور دون المساس بالمزايا المستحقة للعاملين تشجيعاً لهم على بذل مزيد من العطاء وتحقيق الإستقرار الأسري لهم وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة.

يذكر أن الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حققت إيرادات بنحو 16 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 رغم الظروف العالمية والمحلية المحيطة، وتخطي الإنتاج التام أربعة عشر مليار جنيه كأول عام يتحقق فيه مثل هذه القيمة بنسبة تطور 26% عن العام السابق.

واستطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (حرب روسيا – أوكرانيا) وما تبعها من تداعيات على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام انعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وخلال الفترة من 30/6/2021 حتى تاريخه تم في مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي العديد من الإنجازات حيث تم توقيع عقد شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وشركة لاند رينزو الإيطالية في فبراير 2022 لتصنيع مكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث أن الطاقة التصنيعية المستهدفة تبلغ (100 ألف) مجموعة تحويل/ سنوياً

ولفت التقرير، إلى التعاقد بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بمحافظتي (القاهرة – الأسكندرية) في يونيو 2021 لتحويل عدد (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وتم الإنتهاء من تحويل وتسليم عدد (85) أتوبيس حتي تاريخه، أيضاً تم تصنيع الأتوبيس الكهربائي (Setibus) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV وجاري التعاقد علي عدد (110) أتوبيس كهربائي بمعدل عدد (70) أتوبيس لمحافظة القاهرة وعدد (40) أتوبيس لمحافظة الإسكندرية.