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مبيعات «سيدي كرير» ترتفع 71% خلال الربع الأول إلى 3.6 مليار جنيه

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شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموًا في صافي الأرباح، بنحو 131.4%

مبيعات «سيدي كرير» ترتفع 71% خلال الربع الأول إلى 3.6 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

12:02 م, الأربعاء, 24 مايو 23

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2023.
وقفزت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 48%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 520.06 مليون جنيه، مقابل 251.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت سيدي كرير للبتروكيماويات نموًا في إجمالي الايرادات بنحو 71%، لتصل إلى 3.61 مليار جنيه، خلال 3 أشهر، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموًا في صافي الأرباح، بنحو 131.4% خلال 2020، لتصل إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 535 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات 86.6%، خلال 2022، لتسجل 8.65 مليار جنيه، مقابل 5.13 مليار جنيه خلال عام 2021.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:02 م, الأربعاء, 24 مايو 23