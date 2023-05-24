مبيعات «سيدي كرير» ترتفع 71% خلال الربع الأول إلى 3.6 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات نتائج الأعمال والقوائم المالية عن الربع الأول من عام 2023.

وقفزت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 48%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 520.06 مليون جنيه، مقابل 251.06 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت سيدي كرير للبتروكيماويات نموًا في إجمالي الايرادات بنحو 71%، لتصل إلى 3.61 مليار جنيه، خلال 3 أشهر، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموًا في صافي الأرباح، بنحو 131.4% خلال 2020، لتصل إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 535 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات 86.6%، خلال 2022، لتسجل 8.65 مليار جنيه، مقابل 5.13 مليار جنيه خلال عام 2021.