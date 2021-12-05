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مبيعات سيارات هيونداي وكيا بأمريكا تقفز 23% في 11 شهرا

مبيعات هيونداي وكيا فى السوق الأمريكية تسجل 89,663 سيارة خلال نوفمبر
أحمد فراج 12:04 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 12:04 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها أن مبيعاتهما المشتركة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي وسط النقص العالمي في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وأظهرت البيانات أن مبيعاتها ارتفعت في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 23% إلى 1.34 مليون وحدة من 1.09 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

مبيعات هيونداي وكيا فى السوق الأمريكية تسجل 89,663 سيارة خلال نوفمبر

وبلغ إجمالى مبيعات هيونداي وكيا 89,663 سيارة في أهم سوق للسيارات في العالم في نوفمبر، انخفاضا من 103,068 وحدة مسجلة قبل عام، وفقا لبيانات المبيعات للشركتين.

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تراجع مبيعات هيونداي في الولايات المتحدة بنسبة 20% فى أمريكا

وانخفضت مبيعات هيونداي في الولايات المتحدة بنسبة 20% إلى 44,345 وحدة من 55,171 وحدة مسجلة خلال الفترة المذكورة، في حين تراجعت مبيعات كيا بنسبة 5.4% إلى 45,318 من 47,897.

وقال راندي باركر، النائب الأول لرئيس الشركة المسؤول عن المبيعات الوطنية في هيونداي موتور أمريكا، في بيان “استمرت مشكلات التوفر العالقة حتى نوفمبر، لكننا متفائلون بأننا سنختتم العام بقوة”.

وأدى الطلب القوي على سيارات “توسان” الرياضية المتعددة الاستخدامات و”أيونيك” الكهربائية بالكامل و”نيكسو” الهيدروجينية – الكهربائية لشركة هيونداي موتور، و”تيلورايد” و”سبورتاج” الرياضيتين المتعددتي الاستخدامات لشركة كيا إلى زيادة المبيعات في أول 11 شهرا.

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وقال إريك واتسون، نائب الرئيس المسؤول عن عمليات المبيعات في شركة كيا أمريكا، في بيان، “بالنظر إلى أنه من المتوقع طرح نسخة جديدة من سيارة “إي في 6” قريبا وطرح نسخة هجينة ونسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي من “سبوتاج” في النصف الأول من عام 2022، نحن على ثقة من أن الاهتمام بـ كيا لن يتضاءل في أي وقت قريب”.

هيونداي تعدل هدف مبيعاتها إلى 4 ملايين سيارة لهذا العام

ولتعكس قضايا جانب العرض، قامت هيونداي مؤخرا بتعديل هدف مبيعاتها إلى 4 ملايين سيارة لهذا العام من 4.16 مليون وحدة. في العام الماضي، باعت 3.74 مليون سيارة.

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وتوقعت كيا أنها ليست قادرة على تحقيق هدف مبيعات هذا العام البالغ 2.92 مليون وحدة بسبب مشاكل قطع الغيار. وباعت كيا 2.6 مليون وحدة في العام الماضي.

وتشكل هيونداي وكيا معا خامس أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات.

ولم تكن أرقام المبيعات في السوق الأمريكية لعلامة “جينيسيس” التجارية المستقلة لـ هيونداي متاحة على الفور.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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