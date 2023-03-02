مبيعات سيارات هيونداى تتوسع 7.3% خلال شهرى يناير وفبراير

قالت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 7.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، على الرغم من استمرار أزمة نقص الرقائق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيونداى في بيان إنها باعت 327,718 سيارة في فبراير، ارتفاعا من 305,331 سيارة في العام السابق، بسبب الطلب القوي على سياراتها الرياضية ذات الاستخدامات المتعددة.

وقال البيان إن مبيعات هيونداى المحلية ارتفعت بنسبة 23% إلى 65,015 وحدة من 53,010 وحدة خلال نفس الفترة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 4.1% من 252,321 وحدة إلى 262,703 وحدة.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفعت المبيعات بنسبة 8.5% من 587,987 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 637,841 وحدة.

وقالت شركة “هيونداي” إن جائحة كوفيد-19 ومعدلات الفائدة المرتفعة وقانون تخفيض التضخم لا تزال مصدر قلق كبير لصناعة السيارات خلال هذا العام.

ويستثني القانون الأمريكي الجديد السيارات الكهربائية التي تم تصنيعها خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية. ويمكن أن يوجه القانون الجديد ضربة لشركتي “هيونداي موتور” و”كيا” لأنها تنتج السيارات الكهربائية في المصانع المحلية وتصدرها إلى الولايات المتحدة.

وقد حددت الشركة هدف المبيعات لعام 2023 عند 4.32 مليون وحدة، بما في ذلك 3.54 مليون وحدة في الأسواق العالمية.