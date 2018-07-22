مبيعات سيارات فولفو العالمية تقفز 14.4% النصف الأول

شريف عيسى قفزت مبيعات شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات 14.4% خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل 317 ألفًا، و639 وحدة، مقابل 277 ألفًا، و641 سيارة، خلال نفس الفترة من 2017. وشهدت مبيعات الشركة خلال يونيو ارتفاعاً بـ 17.9%، بعد تمكنها من تسليم 64 ألفًا، و58 وحدة، مقارنه بمعدلات

شريف عيسى

قفزت مبيعات شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات 14.4% خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل 317 ألفًا، و639 وحدة، مقابل 277 ألفًا، و641 سيارة، خلال نفس الفترة من 2017.

وشهدت مبيعات الشركة خلال يونيو ارتفاعاً بـ 17.9%، بعد تمكنها من تسليم 64 ألفًا، و58 وحدة، مقارنه بمعدلات التسليم خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى قدرت بـ 54 ألفًا، و351 سيارة.

وتعود القفزة فى أداء العلامة التجارية إلى ارتفاع الطلب على موديلاتها فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وتكتل دول الإتحاد الأوربى.



ففى الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم ارتفع الطلب على طرازى XC60، وXC90، والمنتمين لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUV فى نمو مبيعات فولفو بـ 39.6%، لتسجل 47 ألفًا، و622 وحدة، فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجارى، مقارنه بـ 34 ألفًا، و102 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2017.

وشهد الصين تزايد الإقبال على كلاً من XC60، وS90 المجمعيين محليًا ببكين، الأمر الذى ساهم فى الوصول بحجم المبيعات إلى 61 ألفًا، و480 وحدة خلال هاذ العام ، مقارنه بـ 51 ألفًا، و914 سيارة تم بيعها خلال 2017، بمعدل نمو 18.4%.

أما بالنسبة لأوربا، ارتفعت مبيعاهها 5.7% خلال النصف الأول من هذا العام لتسجل 164 ألفًا، و480 سيارة، مقارنه بمعدلالت البيع خلال العام الماضى والتى بلغت 155 ألفًا، و653 وحدة، مع توايد الطلب على كل من XC60، وS90، وXC90، بالإضافة إلى XC40 الجديدة كليًا.

وارتفعت مبيعات باقى دول العالم بنسبة تصل إلى 22.5%، خلال الفتة من يناير وحتى نهاية يونيو، لتسجل 44 ألفًا، و57 سيارة، مقابل 35 ألفًا، و972 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



واحتل طراز XC60، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا لفولفو خلال النصف الأول، بإجمالى 88 ألفًا، و786 سيارة، بعد ان قدرت مبيعاتها خلال العام الماضى بـ 829 سيارة فقط، لتستحوذ على حصة قدرها 30% من المبيعات الإجمالية للعلامة التجارية.

ويبين الشكل البيانى التفاعلى التالى تطور مبيعات الطرازات الأعلى مبيعًا لفولفو العالمية خلال النصف الأول من عامى 2017 و2018 :



