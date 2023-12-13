مبيعات سيارات «شيرى انترناشونال» تلامس 1.7 مليون وحدة فى 11 شهرًا

شهدت مبيعات مجموعة شيرى القابضة على مستوى العالم 11 شهرًا متتاليًا من النمو فى 2023، لتصل أرقامها لمستوى 1.7 مليون سيارة فى الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة سنوية قدرها %47.8 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وخلال نوفمبر الماضى فقط، باعت المجموعة نحو 212 ألف مركبة، محققة نموًا فى المبيعات على أساس سنوى بنسبة %111 محطمة بذلك مستوى 200 ألف سيارة للمرة الثانية على التوالى هذا العام، مع تسجيل رقم قياسى جديد للمبيعات الشهرية.

وحققت شيرى -العلامة التجارية الرئيسية لسيارات الملاكي- لدى المجموعة نموًا ملحوظًا على أساس سنوى فى نوفمبر، بعدما وصلت المبيعات إلى نحو 148 ألف وحدة، بزيادة قدرها %109 وبلغت أرقامها الإجمالية فى الفترة من يناير إلى نوفمبر نحو 1.2 مليون وحدة، بزيادة سنوية قدرها %41.9 .

وفى نوفمبر، حققت 3 موديلات من “شيري” مبيعات تجاوزت مستوى 15 ألف وحدة بعدما سجلت كل من تيجو 7، وتيجو 8، وأريزو 8 أرقامًا بلغت نحو 26 ألفًا، و25 ألفًا و17 ألفًا على التوالى، لتصبح فى مقدمة الطرازات التى تراهن عليها المجموعة لدفع النمو.

ويمتد حضور “شيري” التجارى إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم مجموعة طرازات العلامة التجارية القابلة للتصدير العديد من الموديلات، أبرزها سلسلتا “تيجو” و”أريزو” والتى زودت العديد من موديلاتهما ببدائل طاقة نظيفة كهربائية أو هجينة قابلة للشحن الخارجى ضمن الالتزام بالتوجه الإستراتيجى الذى يركز على المبادرات الخضراء ومنخفضة الكربون، وتسريع الدخول إلى مجالات جديدة، مثل الطاقة الجديدة، والاتصال الذكى، والتنقل المشترك، المنصات والنظم البيئية.

وتم تجهيز سيارات «تيجو 7 برو» و«تيجو 8 برو» فئة «Plug-in Hybrid» بنظام شيرى الهجين الكهربائى فائق الأداء.

وعرضت شركة «شيري» الطرازين فى مؤتمر نظمته خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الماضى فى مدينة «ووهو» بالصين، بهدف استكشاف وتبادل الخبرات حول أحدث النماذج لبيئة المستخدم والتركيز على احتياجات وتطلعات المستخدمين فى ظل بيئة تكنولوجية خضراء.

وتتمتع طرازات «تيجو 7 برو» و«تيجو 8 برو» فئة «Plug-in Hybrid» بقدرات تجعلها قادرة على قطع مسافات طويلة قد تصل إلى ألف كيلو فى الشحنة الواحدة للبطارية مع استخدام الاستهلاك الكامل للوقود.

ومن المخطط أن تتجه شركة شيرى العالمية لتسويق هذه الفئة من الطرازات فى عدد من الأسواق ومنها مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى نوفمبر، أجرت السيارتان اختبارات أداء فى نصف الكرة الشمالى شديد البرودة وقطعتا مسافة 7 آلاف كيلومتر، وأظهر كلا النموذجين قدرة قوية على التكيف مع الظروف الباردة القاسية وقدرات التحمل.

وتأسست مجموعة شيرى فى عام 1997، وتعد شركة السيارات التابعة لها، واحدة من أقدم العلامات التجارية فى الصين والتى تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة، وتوسعت فى الأسواق الدولية.

وتركز شيرى على البحث والتطوير التكنولوجى، وتم إنشاء 9 مراكز رئيسية للبحث والتطوير، بما فى ذلك تلك الموجودة فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا الوسطى، وقد تقدمت بطلبات للحصول على أكثر من 26 ألف براءة اختراع.

واحتلت شيرى المرتبة الأولى بقائمة أكبر مصدرى السيارات الملاكى فى الصين لمدة 20 عامًا متتالية.

وفى تقرير Kantar BrandZ لأفضل 50 شركة صينية لصناعة العلامات التجارية لعام 2023، احتلت شيرى المرتبة الأولى فى فئة السيارات، ووفقًا لدراسات مؤشر السيارات التى أجرتها جى دى باور لعام 2023، تحتل شيرى المركز الأول فى دراسة الجودة الأولية (IQS) بين العلامات التجارية المحلية فى الصين، وإضافة إلى ذلك، حققت سلسلة سياراتها، بما فى ذلك تيجو 8، وتيجو 7، وتيجو 4، المراكز الأولى فى فئاتها.

وتعتزم مجموعة شيرى العالمية إنشاء مستودع مركزى ضخم لتغطية احتياجات الشرق الأوسط وجميع الدول المجاورة من قطع الغيار ضمن مخططاتها التوسعية، إذ تجرى حاليا دراسات لتحديد الموقع المناسب للمشروع الذى جاء على خلفية وجود طلب كبير جدًا على قطع الغيار وفى ظل مساعى الشركة للتوسع عالميًا.

وسيراعى المشروع المزمع تنفيذه تطور الأنظمة العالمية فى صيانة السيارات ففى المستقبل ربما لا يحتاج العميل إلى الذهاب إلى ورشة بل يمكن إجراء الصيانة فى المنزل من خلال فرق العمل التى يمكن التواصل معها لتقديم الخدمة منزليا وفقًا لما أكده مسئولو شركة شيرى.

أحمد نبيل

أحمد شوقى