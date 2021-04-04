مبيعات سيارات الركوب فى تركيا تقفز 60% خلال الربع الأول من 2021

أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد ارتفعت 92.8 % على أساس سنوي في مارس 2021 إلى 96 ألفا و428 وحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت رابطة موزعي السيارات إنه في الفترة من يناير إلى مارس ، ارتفعت المبيعات بنسبة 59.7 % على أساس سنوي.

محلل: القفزة مدعومة بحملات مبيعات منخفضة الفائدة

وقال إيرول شاهين المدير لدى إي.بي.إس لاستشارات تسويق السيارات إن القفزة مدعومة بحملات مبيعات منخفضة الفائدة في مارس وتحرك المستهلكين لشراء سيارات قبل أن يؤثر ضعف الليرة في الأسعار.

وفي مارس من العام الماضي، سجلت المبيعات وتيرة متواضعة بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا ، حيث تم بيع 50008 وحدات من سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة وفقا لبيانات الرابطة.

إنتاج السيارات في تركيا يهبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير

وفى الشهر الماضى، أعلن اتحاد صناعة السيارات فى تركيا أن إنتاج السيارات في البلاد هبط 9.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات، بحسب وكالة رويترز.

وقال الاتحاد إنه في الفترة من يناير إلى فبراير، تراجع إنتاج السيارات فى تركيا 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

صادرات السيارات التركيةتجاوزت 25 مليار دولار خلال 2020

حقق قطاع إنتاج السيارات التركى الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في البلاد، أرقامًا قياسية بصادراتها إلى 118 بلدا، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار خلال 2020.

وبحسب معلومات من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات، 25 مليارا و548 مليونا 468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.

صادرات سيارات الركاب تشكل37% من الصادرات الكلية

وشكلت نسبة صادرات سيارات الركاب 37% من الصادرات الكلية، بقيمة 9 مليارات و533 مليون و689 ألف دولار، استحوذت فرنسا على النسبة الأكبر منها بقيمة تجاوزت مليار و 641 مليون.

وجاءت إيطاليا ثانياً بقيمة 877 مليون 798 ألف دولار، أعقبتها ألمانيا بـ852 مليوناً و 949 ألف دولار .

وفي 2020، تم بيع 16 مليون و362 ألف سيارة ركاب إلى اليابان بنسبة زيادة بلغت 701% مقارنة بعام 2019

وحافظت السوق الأوروبية على مكانتها كأهم مستورد، إذ بلغت حصتها 75.4% من إجمالي صادرات السيارات التركية.

قطاع موردي السيارات في تركيا يخسر ما يزيد عن 11 % خلال 2020

يشار إلى أن قطاع موردي السيارات في تركيا خسر ما يزيد عن 11 % خلال 2020 ، وأرجع أحد المتخصصين السبب إلى سوء التقدير.

وكشفت بيانات جمعية موردي السيارات “تايساد”، تراجع صادرات السيارات بنسبة 11.4% إلى 9.4 مليار دولار في 2020. في هذه الفترة، بلغت خسائر حجم الأعمال للقطاع 22 مليار ليرة تركية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في “تايساد”، كمال يازجي، إنه في العام الماضي، تراجع حجم الاستثمار في القطاع بقيمته 3 مليارات ليرة تركية، وأضاف يازجي أن الموردين اضطروا إلى الاستثمار في تقنيات جديدة، بعد خسارة قطاع توريد السيارات.

وأشار يازجي إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة تنتشر في العالم بشكل أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن التقنيات الجديدة هي موضوع يجب أن تتكيف معه تركيا وتعمل عليه إذا أرادت البقاء في صناعة السيارات.

وتابع يازجي: “في بداية عام 2020، توقعنا أن يصل معدل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى 85% أي أننا كنا نقول أن معدل السيارات الكهربائية والهجينة سيكون 15% على الأكثر”.

“ارتفعت حصة السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة تصل إلى 20 % لذلك هناك تغيير أسرع مما توقعنا بالتوازي مع الزيادة في السيارات الكهربائية، يجب أن نصبح قادرين بسرعة على إنتاج أجزاء جديدة كصناعة توريد”.

“بحلول عام 2030، ستنخفض أجزاء المركبات التقليدية بنسبة 50 % لذلك بعد 10 سنوات من الآن، إذا لم نتمكن من البدء في إنتاج قطع غيار جديدة خاصة بالمركبات الكهربائية، فسوف ينخفض ​​معدل دوران صناعة الموردين بمقدار النصف وربما ليس نصف الشركات”.