مبيعات سيارات الركوب تعاود التراجع مع الموجة الثانية من «كورونا»

عادت مبيعات سيارات الركوب فى جميع الأسواق العالمية إلى التراجع مرة أخرى خلال نوفمبر 2020 بنسبة تصل إلى 2% لتسجل 6.68 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من 2019، والذى سجل 6.79 مليون وحدة، على خلفية تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” بعد انتعاش أداء الصناعة على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر من 2020، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات.

مبيعات السيارات الملاكي تهبط 14% خلال 11 شهرًا

هبطت مبيعات السيارات الملاكي عالميًا خلال الإحدى عشر شهرًا الأولى من العام الماضي بنسبة تصل إلى 14%، لتسجل 62.6 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من 2019، والتى سجلت 72.5 مليون سيارة.

وخلال فترة الشهور التسعة الأولى من 2020، هيمن التراجع على أداء مبيعات سيارات الركوب فى جميع الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا.

شهد الربع الأول من 2020، هبوطًا في مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 24.8%، لتسجل 15.1 مليون سيارة، مقابل 20 مليون وحدة مباعة خلال الربع الأول من 2019.

واستمر التراجع بوتيرة أعلى قليلًا، بعد هبوط مبيعات سيارات الركوب خلال الربع الثاني من 2020 بمعدل 25%، بإجمالى 14.6 مليون سيارة، مقابل 19.5 مليون مركبة مباعة خلال نفس الفترة من 2019.

ومع اتباع الدول لسياسات التعايش مع كورونا خاصة الصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية انتعشت مبيعات السيارات.

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة تقترب من 1.3%، لتسجل 19.2 مليون سيارة، مقابل 19.5 مليون سيارة بنهاية 2019.

مبيعات سيارات الركوب تسجل أسوء أداء شهرى خلال مارس

أظهرت بيانات الرابطة العالمية لصناعة السيارات تسجيل مبيعات سيارات الركوب أسوء أداء شهري خلال مارس 2020.

وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال مارس 2020، بنسبة تصل إلى 38% مع تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا واتجاه جميع دول العالم للإغلاق.

وبلغت مبيعات السيارات في مارس من العام الماضى ما يقرب من 5 مليون مركبة، مقابل 8.1 مليون وحدة مباعة خلال نفس الشهر من 2019.

ويتوقع الخبراء تراجع مبيعات سوق السيارات العالمي بسبب كورونا بنسبة تصل إلى 30% بنهاية 2020.