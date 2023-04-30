مبيعات سيارات الركوب تسجل 4.6 ألف مركبة خلال مارس الماضى (جراف)

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% لتسجل 4 آلاف و638 مركبة خلال مارس الماضى، مقابل 18 ألفًا و943 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

واستحوذت «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 33%، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 1515 مركبة خلال مارس الماضى.

وجاءت «شيري» المركز الثاني بعدما اقتنصت حصة سوقية 16% مسجلة نحو 742 سيارة، أعقبتها «BYD» ثالثًا بحصة قدرها 9% بواقع 423 وحدة.

وحلت «رينو» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 6% مسجلة نحو 300 سيارة، تلتها «ميتسوبيشي» خامسًا بحصة قدرها 6% محققة بيع 276 وحدة.

وحصدت «تويوتا» المركز السادس بحصة سوقية 5% محققة بيع 226 مركبة، أعقبتها «هيونداي» سابعًا بحصة قدرها 4% بنحو 165 سيارة.

وتمركزت «إم جي» فى المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية 3% بعدما تمكنت من تسويق 139 سيارة، تلتها «كيا» في المركز التاسع بحصة 3% محققة بيع 128 مركبة.

وجاءت «فيات» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الاكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 2% مسجلة نحو 113 سيارة خلال مارس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى، حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال مارس الماضى: