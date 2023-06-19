مبيعات سيارات الركاب في الصين تقفز 26.4 % خلال مايو

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الاثنين، أن مبيعات سيارات الركاب في الصين سجلت 2.05 مليون وحدة في شهر مايو الماضي، بزيادة 26.4 % على أساس سنوي، بحسب وكالة يونهاب.

وعلى وجه التحديد، شهدت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والسيارات متعددة الأغراض وسيارات الكروس أوفر في مايو توسعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للجمعية.

وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي إنتاج الصين من سيارات الركاب 2.01 مليون وحدة، بزيادة 18.2 % على أساس سنوي.

وعزت الجمعية قفزة المبيعات الشهر الماضي إلى الأنشطة الترويجية لشراء السيارات خلال عطلة عيد العمال واستقرار الأسعار تدريجيا في السوق النهائية، ما حفز حيوية الاستهلاك.

وقالت الجمعية إن إجمالي المبيعات للأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 نما بنسبة 10.7 % على أساس سنوي إلى حوالي 9 ملايين وحدة.

وأضافت أنه وخلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، أنتجت الصين 9.06 مليون سيارة ركاب، بزيادة 10.6 % على أساس سنوي.