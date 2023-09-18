مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات الصينية تقفز 21% خلال 8 أشهر

أظهرت أرقام واردة من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن حجم المبيعات من سيارات الركاب ذات العلامات الصينية قفز بنسبة 21.2% ، على أساس سنوي، ليصل إلى 8.48 مليون وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة شينخوا.

وبلغت الحصة السوقية لهذه المركبات 54.2% في الفترة المذكورة، بارتفاع 6.5 نقطة مئوية قياسا إلى الفترة المماثلة من عام 2022.

وفي أغسطس وحده، تم بيع ما مجموعه 1.29 مليون من سيارات الركاب ذات العلامات المحلية في الصين، بارتفاع 25.6 % على أساس سنوي.

وشكلت المبيعات 56.8% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد في الشهر الماضي، بزيادة 8.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت الأرقام.

فى سياق متصل، أظهرت بيانات أن مبيعات المركبات المستعملة في الصين ارتفعت بنسبة 13.38% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وتم تداول إجمالي 11.9 مليون مركبة مستعملة خلال الفترة المذكورة، بقيمة إجمالية للمعاملات بلغت 755.75 مليار يوان (حوالي 105.28 مليار دولار أمريكي)، وفقا للجمعية الصينية لتجار المركبات.

وقالت الجمعية إنه في أغسطس وحده، ارتفعت مبيعات المركبات المستعملة في البلاد بنسبة 6.25% على أساس سنوي، إلى حوالي 1.56 مليون وحدة.

وأضافت البيانات أن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بلغت 101.06 مليار يوان في الشهر الماضي.

وبلغ معدل المعاملات عبر المناطق للمركبات المستعملة 26.55% في الفترة ما بين يناير إلى أغسطس الماضيين، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن العام السابق.