مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية تقفز 37% في فبراير

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنّعي السيارات، استمرار مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية في تسجيل توسع سريع في شهر فبراير الماضي، وزيادة أكبر في حصتها السوقية، بحسب وكالة شينخوا.

وفي الشهر الماضي، تم بيع 873 ألف سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين، حيث ارتفعت بنسبة 37.3% على أساس سنوي.

وبلغت حصة السوق المحلية لهذه السيارات 52.8% خلال الفترة المذكورة، بزيادة 10.1 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وكشفت البيانات أيضاً أنه خلال الشهرين الأولين من عام 2023، تجاوزت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية المحلية 1.63 مليون وحدة في الصين، مع ارتفاع حصتها في السوق بـ7.6 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 52.3%.