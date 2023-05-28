مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية تقفز 81.4% في أبريل

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية ارتفعت في أبريل المنصرم بنسبة 81.4 % على أساس سنوي، بحسب وكالة شينخوا.

وفي الشهر الماضي، تم بيع 999 ألف من سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية، وهو ما يمثل 55.2 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد خلال نفس الفترة، وفقا للجمعية.

وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الأربعة الأولى، ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى أكثر من 3.68 مليون وحدة.

وشكلت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية 53% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد في هذه الفترة، بزيادة 5.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.