مبيعات سيارات الركاب الصينية تقفز 20.4% خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية ارتفعت بنسبة 20.4 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفقا لوكالة شينخوا.

وتم بيع حوالي 7.19 مليون سيارة ركاب ذات علامة تجارية محلية في الصين خلال هذه الفترة، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وبلغت الحصة السوقية لهذه السيارات 53.8 % في السوق الصينية، بزيادة 6.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2022.

وفي يوليو وحده، ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لتتجاوز 1.2 مليون وحدة.

وشكلت المبيعات 57.2 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد الشهر الماضي، بزيادة 7.6 نقطة مئوية على أساس سنوي.