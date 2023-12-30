مبيعات سلاسل المتاجر العالمية فى كوريا تتجاوز 77 مليار دولار

ارتفعت مبيعات متاجر الامتياز في كوريا الجنوبية بنسبة 18.2% على أساس سنوي، لتتجاوز 100 تريليون وون للمرة الأولى على الإطلاق، بعد تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، وفقا لوكالة يونهاب.

وسجلت متاجر الامتياز مبيعات مجمعة بلغت 100.1 تريليون وون (77.3 مليار دولار أمريكي) ، مقارنة بـ 84.7 تريليون وون في العام السابق له، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا رقما قياسيا منذ عام 2013، عندما بدأت الوكالة في جمع البيانات ذات الصلة.

وكان النمو مدفوعا بارتفاع الطلب على هذه المتاجر بعد أن رفعت الحكومة معظم قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من قيود جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، في محاولة للعودة الحياة الطبيعية لما قبل الجائحة بعد استقرار أوضاع الفيروس.

وقفزت مبيعات الحانات بنسبة 57.7% على أساس سنوي، وحققت مبيعات المطاعم التي تقدم المأكولات العالمية زيادة في المبيعات بنسبة 41%. كما ارتفعت مبيعات المتاجر التي تقدم القهوة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 33.2%.

وارتفع عدد متاجر الامتياز بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 286,000 متجر على مستوى البلاد.

وتم توظيف 942 ألف شخص في متاجر الامتياز، بزيادة 12.9% عن العام السابق له. وهي أكبر زيادة منذ عام 2015، عندما ارتفع الرقم بنسبة 14.6% سنويا.

وسجلت متاجر الامتياز مبيعات بلغت 350.6 مليون وون في المتوسط للمتجر الواحد في العام الماضي، بزيادة 7.7% عن العام الماضي، مع تسجيل الحانات والمطاعم نموا في المبيعات بنسبة تتجاوز 10%.