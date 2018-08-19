مبيعات سكودا ترتفع 14.6% عالميًا خلال يوليو

شريف عيسى:ارتفعت مبيعات سكودا، أحد أذرع مجموعة فولكسفجان لصناعة السيارات، 14.6% خلال يوليو من العام الجارى بإجمالى 99,7 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى والتى قدرت بنحو 87 ألف وحدة.ويعود النمو فى مبيعات سكودا إلى ارتفاع الطلب علي طرازاتها فى بعض الدول والتى من بينها روسي

شريف عيسى:

ارتفعت مبيعات سكودا، أحد أذرع مجموعة فولكسفجان لصناعة السيارات، 14.6% خلال يوليو من العام الجارى بإجمالى 99,7 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى والتى قدرت بنحو 87 ألف وحدة.

ويعود النمو فى مبيعات سكودا إلى ارتفاع الطلب علي طرازاتها فى بعض الدول والتى من بينها روسيا والتى قفزت مبيعاتها 24.7%، لتسجل 6600 سيارة خلال يوليو، مقارنة مبيعات العام الماضى والتى بلغت 5300 وحدة.

كما ساهم نمو مبيعات الصين فى دفع حركة مبيعات العلامة التشيكية بعد ان تمكنت من تسليم 25,1 ألف سيارة خلال يوليو من هذا العام، مقابل 22 ألف سيارة خلال العام الماضى.

وقال تقرير صادر عن مجموعة فولكسفجان، المالكة للعلامة التجارية سكودا، أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا فى إقبال المستهلكين على طرازات سكودا المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUV، الأمر الذى مهد الطريق أمام تحقيق طفرة قوية بالمبيعات الإجمالية لها فى كافة الأسواق العالمية خاصة في أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أن سكودا تقوم على انتاج طرازين ينتميان لفئة الرياضية المتعددة الإستخداماتSUV وهما كاروك، وكودياك.

وشهدت مبيعات أوروبا نموًا كبيرًا لسكودا، إذ قفزت مبيعات أوروبا الغربية بمعدل 17.1% خلال يوليو من هذا العام، بإجمالى 40,6 ألف سيارة، كما صعد أداء العلامة التجارية بوسط أوروبا بمعدل 6.7%، بعد ان تمكنت من تسليم 15,7 ألف سيارة.

وشهدت مبيعات أوروبا الشرقية ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت 27%و بإجمالى 4100 سيارة مباعة.

وتصدرت سكودا اوكتافيا قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا للعلامة التجارية خلال يوليو، بإجمالى 30.7 ألف سيارة، بنمو بلغ 3.7% عن يوليو 2017.

وحلت فيبا بالمركز الثانى بعد ان بلغ عدد الوحدات المباعة منها 14,9 ألف سيارة، بنمو بلغ 4.5%و وحصدت رابيد على المركز الثالث بإجمالى 14.3 ألف وحدة، على الرغم من تراجع مؤشر مبيعاتها 2.8%.

وحلت كودياك بالمركز الرابع فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا خلال يوليو بعد ان تمكنت من تسليم 12,3 ألف وحدة بمعدل نمو 22.6%، وجاءت كاروك بالمركز الخامس بإجمالى 10,7 وحدة.