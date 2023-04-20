مبيعات سبائك الذهب العالمية ترتفع 38% الربع الأول من 2023

شهدت أسعار الذهب تقلبات قوية في الربع الأول من عام 2023، مع تسجيل مستويات قياسية بدعم من العديد من العوامل أحدها هو ارتفاع الطلب الفعلي على سبائك الذهب والذي نتج عن البحث عن الملاذ الآمن بسبب الأزمة المصرفية وسقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين، بالإضافة إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس، وفق تقرير جولد بيليون.

ووفقا للبيانات الصادرة عن دار سك العملة الأمريكية، ارتفع الطلب على السبائك الذهبية بشكل تاريخي خلال الربع الأول وخلال شهر مارس، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 38% في مارس مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أفضل أداء في شهر مارس منذ 2018، وارتفعت المبيعات الربع سنوية بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أنه ليس من المستغرب رؤية بيانات المبيعات القوية في مارس حيث فر المستثمرون إلى المعدن النفيس لحماية ثرواتهم حيث شهدت الأسواق المالية العالمية أكبر أزمة مصرفية منذ الأزمة المالية الكبرى لعام 2008.

وقاد الطلب الاستثماري الواسع النطاق على الذهب إلى دفع سعر الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأونصة واستقراره فوق هذه المنطقة وسط محاولات لتسجيل مستوى تاريخي جديد.