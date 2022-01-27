مبيعات سامسونج تقفز 18% العام الماضي لتسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

أرباح سامسونج التشغيلية ارتفعت بالربع الماضي إلى 13.87 تريليون وون مقارنة مع 9 تريليونات وون بنفس الفترة بعام الوباء

أعلنت اليوم الخميس شركة سامسونج إليكترونيك الكورية الجنوبية أكبر منتجة للموبايلات الذكية في العالم أن مبيعات الشركة قفزت 18% خلال العام الماضى لتتجاوز 279.6 تريليون وون كوري (232 مليار دولار) لتسجل أعلى مبيعات سنوية فى تاريخها بينما صعدت الأرباح التشغيلية لها بما يزيد عن 53% خلال الربع الأخير من العام الثانى للوباء لتصل إلى 13.87 تريليون وون كوري ( 11.55 مليار دولار) بفضل المبيعات القياسية التى تغلبت على التحديات التي تواجهها الشركة بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

وأكدت شركة سامسونج أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بالربع الأخير من 2021 مقارنة مع 9 تريليونات وون بنفس الفترة بعام الوباء.

وكانت أرباح شركة الموبايلات زادت أرباحها التشغيلية للربع المنتهي بديسمبر 2020 إلى 8 مليارات دولار بارتفاع 26% عن الربع الماضي.

ولم تحدد شركة سامسونج كيفية أداء كل وحدة أعمال بما في ذلك أعمالها الرئيسية بمجال أشباه الموصلات التي تجني الأرباح.

وسجلت سامسونج خلال الربع الثالث من 2021 قفزة بنسبة 59% على أساس سنوي فى الأرباح التشغيلية إلى 12.35 تريليون وون.

ويرجع ذلك جزئيًا لزيادة الطلب على الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية برغم ضعف الطلب على شرائح الذاكرة والمنافسة بمجال الهواتف الذكية.

وتواجه شركة سامسونج محاولة من شركة جوجل الأمريكية لصنع رقائقها الإلكترونية الخاصة بها مع شح المعروض من أشباه الموصلات عالميا.

وأعلنت شركة جوجل عن سعيها بناء نظام تشغيل هواتف خاص بها باسم جوجل تينسور والمتوقع أن يتم إطلاقه بأكتوبر المقبل.

وتحاول جوجل تغيير استراتيجيتها حيث ركزت في السنوات الأخيرة على تقديم منتجات ذات أسعار مقبولة بدلاً من تقديم موبايلات غالية.

وجاءت محاولة شركة جوجل بعد أن تراجع أداؤها بقطاع الموبايلات في الفترة الأخيرة لتعزز المنافسة مرة أخرى ضد أبل وسامسونج.

ويرى المحللون أن هذه التغيرات في استراتيجية جوجل كافية لدعم جهودها لإنتاج موبايلات سمارت للعودة للمسار الصحيح لمنافسة منتجات سامسونج.

ومن ناحية أخرى حصلت الشركة الكورية على طلب بقيمة 6.64 مليار دولار لتوفير حلول اتصالات لاسلكية لشركة فيريزون الأمريكية.

وتمنح شركة فيريزون فوز كبير لشركة سامسونج الكورية الجنوبية في سوق شبكات الجيل الخامس بهذا العقد الاستراتيجي الأخير طويل الأجل.

سامسونج تعلن ارتفاع أرباحها التشغيلية من المبيعات الربع الماضى

وأكدت شركة سامسونج أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بالربع الأخير من 2021 مقارنة مع 9 تريليونات وون بنفس الفترة بعام الوباء.

وكانت أرباح شركة الموبايلات زادت أرباحها التشغيلية للربع المنتهي بديسمبر 2020 إلى 8 مليارات دولار بارتفاع 26% عن الربع الماضي.

ولم تحدد شركة سامسونج كيفية أداء كل وحدة أعمال بما في ذلك أعمالها الرئيسية بمجال أشباه الموصلات التي تجني الأرباح.

وسجلت سامسونج خلال الربع الثالث من 2021 قفزة بنسبة 59% على أساس سنوي فى الأرباح التشغيلية إلى 12.35 تريليون وون.

ويرجع ذلك جزئيًا لزيادة الطلب على الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية برغم ضعف الطلب على شرائح الذاكرة والمنافسة بمجال الهواتف الذكية.

شركة سامسونج للموبايلات

وتواجه شركة سامسونج محاولة من شركة جوجل الأمريكية لصنع رقائقها الإلكترونية الخاصة بها مع شح المعروض من أشباه الموصلات عالميا.

وأعلنت شركة جوجل عن سعيها بناء نظام تشغيل هواتف خاص بها باسم جوجل تينسور والمتوقع أن يتم إطلاقه بأكتوبر المقبل.

وتحاول جوجل تغيير إستراتيجيتها حيث ركزت في السنوات الأخيرة على تقديم منتجات ذات أسعار مقبولة بدلاً من تقديم موبايلات غالية.

وجاءت محاولة شركة جوجل بعد أن تراجع أداؤها بقطاع الموبايلات في الفترة الأخيرة لتعزز المنافسة مرة أخرى ضد أبل وسامسونج.

ويرى المحللون أن هذه التغيرات في استراتيجية جوجل كافية لدعم جهودها لإنتاج موبايلات سمارت للعودة للمسار الصحيح لمنافسة منتجات سامسونج.

ومن ناحية أخرى حصلت الشركة الكورية على طلب بقيمة 6.64 مليار دولار لتوفير حلول اتصالات لاسلكية لشركة فيريزون الأمريكية.

وتمنح شركة فيريزون فوز كبير لشركة سامسونج الكورية الجنوبية في سوق شبكات الجيل الخامس بهذا العقد الاستراتيجي الأخير طويل الأجل.