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مبيعات سامسونج الخارجية من الأجهزة القابلة للارتداء تقفز إلى 12 مليون وحدة

السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء تحقق نموا بنسبة 34.4%
أحمد فراج 12:55 م, الأحد, 30 مايو 21 12:55 م, الأحد, 30 مايو 21

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أظهرت بيانات أن شركة سامسونج للإلكترونيات كانت ثاني أكبر بائع للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من هذا العام على خلفية مبيعات ساعات الأذن اللاسلكية، بحسب وكالة يونهاب.

سامسونج للإلكترونيات تتفوق لأول مرة على شركة شاومي

وتفوقت سامسونج للإلكترونيات لأول مرة على شركة شاومي الصينية لتحتل المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 11.8%.

وذلك بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن العام السابق وفقا لأحدث تقرير من شركة “إنترناشيونال داتا” متعقبة السوق.

وشحنت سامسونج للإلكترونيات 11.8 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء في الفترة ما بين شهري يناير ومارس مسجلة ارتفاعا بنسبة 35.7% مقارنة بعام سابق.

ارتفاع مبيعات سماعات الأذن اللاسلكية لسامسونج

وقالت إنترناشيونال داتا إن سماعات الأذن اللاسلكية لسامسونج أدى إلى زيادة حجمها، بما فيها جالاكسي بودز لايف، وجالاكسي بودز بلس، وجالاكسي بودز بور.

وأفادت بأن نمو الشركة يرجع إلى شحنات الأجهزة القابلة للارتداء من فرعها “JBL” مع سوقها الضخم وموديلات أقل تكلفة.

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وفي الوقت نفسه، حافظت الساعات الذكية للشركة وأساور المعصم على نموها، مسجلة أرقاما قياسية جديدة لربع أول.

وحافظت شركة أبل الأمريكية على صدارتها لكن حصتها انخفضت من 32.3% على أساس سنوي إلى 28.8%، لأن نمو مبيعاتها كان أقل من متوسط الصناعة.

وشحنت أبل 30.1 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول بزيادة قدرها 19.8% عن العام السابق.

السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء تحقق نموا بنسبة 34.4%

وحققت السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء نموا بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 104.6 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وهو أعلى مستوى في أي ربع أول.

وذكرت إنترناشيونال داتا أن الشهية للساعات الذكية ظلت قوية مع اكتساب الطراز الأقل تكلفة SE وSeries 3 مزيدا من الزخم في السوق.

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بينما أظهرت سماعات الأذن الذكية بما فيها AirPods وBeats، انخفاضات متتالية بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في الربع الرابع من عام 2020.

سامسونج ثالث أكبر بائع للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الرابع

وأظهر تقرير حديث أن شركة سامسونج للإلكترونيات كانت ثالث أكبر بائع للأجهزة القابلة للارتداء في الربع الرابع من عام 2020.

وذلك في ظل ارتفاع الطلب عالميا بحدة على هذا النوع من الأجهزة على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وشحنت سامسونج للإلكترونيات 13 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء في الفترة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وذلك ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بعام سابق، على الرغم من أن حصتها السوقية تراجعت إلى 8.5% من 9% قبل عام.

“جاءت سامسونج في المركز الثالث بفضل توسع مجال الأجهزة القابلة للارتداء”، وفقا لما أفادت به “إنترناشيونال داتا”.

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 وأضافت “شهدت أساور المعصم منخفضة التكلفة توسعا كبيرا وكانت قادرة على المنافسة مع الشركات الصينية في عدة أسواق على الرغم من أن الحجم الكلي لمبيعات هذه الأجهزة كان منخفضا نسبيا عند 1.3 مليون وحدة.

وتراجعت شحنات الساعات إلى 2.9 مليون وحدة في الربع الرابع من 2020″.

وجاءت شركة آبل في المركز الأول بحصة سوقية بلغت 36.2% بعد شحن 55.6 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الرابع، ارتفاعا بنسبة 27.2% مقارنة بعام سابق.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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