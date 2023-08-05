مبيعات «روش» 5.8 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2023

سجلت شركة روش للأدوية نموًا بنسبة 36% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس أشهر من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي 2.4 مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 3.6 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

وكانت مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»،وقعت اتفاقية استراتيجية مع شركة «روش» السويسرية، في مجال تصنيع الأدوية الحيوية لنقل وتوطين البايوتكنولوجي، بالإضافة إلى إنتاج مشترك للأدوية.

وتنتشر «روش مصر» في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، في عام 2021، بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير الأساسية فيها نحو 13.7 مليار فرنك سويسري.

كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وعالجت بأدويتها 16,4 مليون مريضٍ حول العالم، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.

أكد الدكتور محمد سويلم، رئيس شركة “روش مصر”، أن الشراكة الاستراتيجية بين «جيبتو فارما» وشركة «روش» السويسرية، بداية لعلاقة طويلة الأمد لتغطية عدد كبير من الأمراض المستعصية على مستوى واسع من أدوية روش المبتكرة.

وأضاف أنها الخطوة الأولى من نوعها في مصر والمنطقة بالكامل؛ حيث يتم نقل المهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات الصفات التقنية والهندسية الطبية بالغة التعقيد إلى خبراء الدواء المصريين في شركة «جيبتو» على يد أفضل الخبراء في هذا المجال من شركة روش السويسرية، بما يضمن الحفاظ على جودة الدواء المصنع محليًّا، ليماثل وينافس جودة الدواء المصنع عالميًّا.

كما ارتفعت الصادرات السويسرية من الأدوية إلى روسيا بشكل حاد منذ بداية الحرب الأوكرانية، استنادًا إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الحكومة الفدرالية، أن صناعة الأدوية السويسرية حققت إيرادات قياسية تجاوزت 330 مليون فرنك (342 مليون دولار) في شهر يونيو وحده وذلك بفضل المبيعات إلى روسيا.