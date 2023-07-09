مبيعات «حديد عز» تسجل 27.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة حديد عز عن القوائم المالية المجمعة، والمستقلة للربع الأول من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، نمو إجمالي المبيعات بنحو 49%، إلي 27.84 مليار جنيه، خلال الـ 3 أشهر الأولى مع العام الجاري، مقابل 16.64 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتحولت حديد عز طبقا للقوائم المالية المجمعة نحو الخسائر بنحو 2.48 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل صافي ربح بقيمة 1.21 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة.

جاء ذلك على خلفية تكبد حديد عز خسائر عن فروق تقييم العملات الأجنبية بقيمة 8.8 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة حديد عز تكبدها خسائر بقيمة 19.96 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بقيمة 18.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2025.

بذكر أن شركة حديد عز ، سجلت خلال عام 2022 نموا في صافي الأرباح، بنحو 23.2%، لتصل إلى 6.64 مليار جنيه مقابل 5.39 مليار جنيه، خلال 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات حديد عز 83.98 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 67.81 مليار جنيه خلال 2021 بنسبة نمو 23.8%.