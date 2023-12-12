مبيعات «حديد عز» ترتفع 70.25% إلى 103.2 مليار جنيه خلال 9 شهور

أعلنت شركة حديد عز عن القوائم المالية المجمعة، والمستقلة للتسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، نمو إجمالي المبيعات بنحو 70.25%، إلي 103.24مليار جنيه، خلال الـ9 أشهر الأولي مع العام الجاري.

وذلك مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 60.64 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتحولت حديد عز طبقا لقوائم المالية المجمعة نحو الخسائر بنحو 1.92 مليار جنيه خلال 9 اشهر، مقابل صافي ربح بقيمة 5.7 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة حديد عز تحقيق صافي ربح بقيمة 442.7 مليون جنيه خلال 9 شهور.

وذلك مقابل أرباح بقيمة 1.03 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

جدير بالذكر أن شركة حديد عز، سجلت خلال عام 2022 نموا في صافي الأرباح، بنحو 23.2%، لتصل إلي 6.64 مليار جنيه مقابل 5.39 مليار جنيه، خلال 2021.

وبلغ إجمالي مبيعات حديد عز 83.98 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 67.81 مليار جنيه خلال 2021 بنسبة نمو 23.8% .