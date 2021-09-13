مبيعات «جينيسيس» من السيارات الرياضية تتجاوز 33 ألف وحدة فى 7 أشهر

سجلت 72,015 وحدة، و35,685 وحدة في مبيعات سيارتي "جي بي 80"، و"جي بي 7

أظهرت بيانات أن إجمالي مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة جينيسيس Genesis، تجاوز 100 ألف وحدة بعد 18 عشر شهرا من إطلاق أول سيارة رياضية لها، بحسب وكالة يونهاب.

وسجلت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة جينيسيس 107,700 وحدة، من بينها 74,514 وحدة في السوق المحلية و33,186 في السوق الخارجية، حتى شهر يوليو الماضي.

وذلك بعد عام ونصف العام من إطلاق السيارة “جي بي 80″، وهي أول سيارة رياضية تطرحها جينيسيس في يناير من العام الماضي.

جينيسيس تسجل 72,015 وحدة، و35,685 وحدة في مبيعات سيارتي “جي بي 80″، و”جي بي 7”

وسجلت جينيسيس 72,015 وحدة، و35,685 وحدة في مبيعات سيارتي “جي بي 80″، و”جي بي 70″، على التوالي.

كما بلغت مبيعات “جي بي 70″، التي تم طرحها في ديسمبر العام الماضي، 35,567 وحدة في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، مسجلة زيادة بمقدار 23% عن مبيعات السيارة “جي بي 80” خلال نفس الفترة (28,857 وحدة).

واستحوذت المبيعات المحلية على أكثر من 70% من إجمالي المبيعات.

المبيعات الخارجية لسيارتي “جي بي 80″، و”جي بي 7” تسجل 24,225 وحدة فى 7 أشهر

وفي السوق الخارجية، بلغت المبيعات الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 24,225 وحدة، متجاوزة مبيعات العام الماضي التي وصلت إلى 8,961 وحدة بفضل زيادة المبيعات في أمريكا الشمالية.

وقال مسؤول في جينيسيس إن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تتزايد على خلفية التناغم بين الأناقة الديناميكية في التصميم والمواصفات الممتازة والتكنولوجيا المتطورة.

إطلاق نسخة 2022 من سيارة “جي في 80

وفى نهاية الشهر الماضى، أعلنت جينيسيس أنها أطلقت نسخة 2022 من سيارة “جي في 80″(GV80) وبدأت في بيعها.

وتتميز النسخة الجديدة من “جي في 80” بإضافة النسخة سداسية المقاعد فضلا عن النسخة سباعية المقاعد، والنسخة خماسية المقاعد.

وتعتمد السيارة تقنية “أفتر بلو”(After-Blow) التي تشغل مروحية بعد 30 دقيقة من إيقاف المحرك، لتجفيف المكثف الموجود في المبخر لتثبيط نمو البكتيريا والتعفن في نظام تكييف الهواء بالسيارة حتى لا يتسببا في رائحة غير محببة أثناء الطقس الحار.

السيارة مزودة بنظام منع تعدد الاصطدام

وقالت جينيسيس إن السيارة مزودة بنظام منع تعدد الاصطدام، و لوحات عدادات رقمية لعرض بيانات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، والبرمجة عن بُعد(Over-the-air programming) التي يمكنها تحديث شاشة المواجهة لاسلكيا.

كما تتوفر “جي في 80” بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر، ومحرك بنزين سعة 3.5 لتر، ومحرك ديزل سعة 3.0 لتر، وتبلغ أسعارها ما بين 61 مليون وون (52 ألف دولار) و67 مليون وون (57 ألف دولار).

وذكر مسؤول في جينيسيس أن جي في 80 كانت تقود السوق المحلية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات منذ إطلاقها بناء على تصميم مختلف عن السيارات الأخرى وتقنيات فائقة التطور، وأضاف أن النسخة الجديدة ستوفر تجربة جديدة للعملاء من خلال مواصفات متنوعة للراحة والسلامة.