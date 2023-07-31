مبيعات «جونسون آند جونسون» 1.4 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2023

سجلت شركة جونسون آند جونسون نموًا بنسبة 40% في سوق الدواء المصري خلال أول خمس شهور من 2023، بعدما حققت في أول خمس شهور من العام الماضي مليار جنيه، فيما وصلت مبيعات الشركة في أول خمس شهور من العام الحالي 1.4 مليار جنيه. وفق تقرير لشركة الإحصائيات الدوائية «آي كيوفيا»

عرضت شركة الأدوية الأميركية العملاقة جونسون آند جونسون اتفاقا بقيمة 8.9 مليار دولار لإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في أمريكا الشمالية بشأن بيع بودرة التلك للأطفال الذي ينسب إليه التسبب بإصابات بالسرطان.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، فإن الاتفاق الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب محكمة، إذ سيحل بشكل عادل وفعال جميع الشكاوى التي تتهم مسحوق التلك باحتواء مادة الأسبستوس والتسبب في سرطان المبيض.

وقالت الشركة إن الصفقة لا تشكل اعترافا بالذنب، ولا تزال تؤكد أن منتجاتها آمنة، رغم أنها سحبتها من الأسواق الأميركية الشمالية.

وقال مسؤول قانوني في الشركة إن المجموعة لا تزال تعتقد أن هذه الشكاوى لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الجدارة العلمية، لكن هذا الاتفاق سيتيح تعويض المدعين في غضون فترة زمنية معقولة.

وفي يونيو 2021، بعد أعوام من التقاضي، صدر أمر قضائي يلزم جونسون آند جونسون بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليار دولار، واعتبرت محكمة استئناف في ولاية ميزوري الأميركية أن المجموعة باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين، ما تسبب في معاناة جسدية ونفسية قوية.

ومع استمرارها بالدفع ببراءتها، أعلنت جونسون آند جونسون في مايو 2020 وقف بيع بودرة التلك في أميركا وكندا، وهما بلدان انخفضت فيهما المبيعات بسبب عدم ثقة المستهلكين بالمنتج.