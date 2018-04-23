مبيعات جهينة تقفز إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول

مصطفى طلعت:أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينه للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018 ، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه في الربع المماثل من 2017.وقالت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الإثنين، إنها حققت أرباحا بقيمة 80.72 مليون جن

مصطفى طلعت:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينه للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018 ، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه في الربع المماثل من 2017.

وقالت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الإثنين، إنها حققت أرباحا بقيمة 80.72 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل أرباح بلغت 58.25 مليون جنيه بالربع المماثل من 2017، بنمو 38.5%.

يشار إلى أن “جهينة” قد حققت أرباحا بلغت 197.7 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 53.6 مليون جنيه في 2016، بينما ارتفعت المبيعات إلى 6.06 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه العام السابق له.