مبيعات جنرال موتورز تقفز 13% في الصين خلال نوفمبر

خالد بدر الدين: أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية أن مبيعاتها فى السوق الصينية قفزت بأكثر من 13% خلال شهر نوفمبر الماضى لتتجاوز 418 ألف و220 وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات شركة جنرال موتورز التى تتخذ من مدينة ديترويت الأمريكية مقرا لها خلال ا

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة جنرال موتورز أكبر شركة سيارات أمريكية أن مبيعاتها فى السوق الصينية قفزت بأكثر من 13% خلال شهر نوفمبر الماضى لتتجاوز 418 ألف و220 وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن مبيعات شركة جنرال موتورز التى تتخذ من مدينة ديترويت الأمريكية مقرا لها خلال الـ11 شهرا الماضية زادت أيضا بأكثر من 3.3% لتصل إلى أكثر من 3.55 مليون وحدة بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وارتفعت أيضا مبيعات جنرال موتورز فى سوق الصين بحوالى 11% خلال شهر أكتوبر من هذا العام مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016.