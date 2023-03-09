مبيعات «جاك» الصينية للسيارات تقفز 41% خلال الشهر الماضى

سجلت شركة مجموعة آنهوي جيانغهواي المحدودة للسيارات (جاك) زيادة نسبتها 41.57 % على أساس سنوي في المبيعات خلال فبراير الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت جاك إنها باعت 49700 مركبة خلال الشهر الماضي، بما فيها 15700 مركبة تم تصديرها للخارج، مما مثل زيادة بنسبة أكثر من 171 % على أساس سنوي.

وتَجسد نمو أعمال الشركة في مراسم تسليم كبيرة أقيمت يوم 27 فبراير الماضي، مع شحن 3 آلاف مركبة تم تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة. وبحلول سبتمبر القادم، سيتم تسليم ما إجماليه 10 آلاف مركبة إلى الإمارات بموجب العقد.

وصدرت الشركة ما يزيد عن 800 ألف مركبة إلى أكثر من 130 دولة ومنطقة حتى نهاية العام الماضي، حيث ذهب نحو 80 % من صادرات الشركة إلى دول واقعة على طول الحزام والطريق.