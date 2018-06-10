مبيعات جاكوار لاند روفر تنمو 6.1% خلال مايو

شريف عيسى



قالت شركة جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات فى بريطانيا، إن مبيعاتها من السيارات ارتفعت فى مايو 6.1%، مسجلة 48 ألفاً، و281 وحدة، بفضل ارتفاع معدلات الطلب على رينج روفر فيلار، وجاكوار E-PACE، ولاند روفر ديسكفرى الجديدة.



وشهدت مبيعات التجزئة ارتفاعات ملحوظة ولكن بنسب متفاوتة، إذ بلغت فى السوق الصينى 8.1%، وأوروبا 8.7%، والمملكة المتحدة 20.9%، وباقى الأسواق 24%.



وأشارت الشركة إلى أن ضعف نمو مبيعات جاكوار لاند روفر فى السوق الصينى يرجع إلى تأجيل عدد من الراغبين فى الشراء لحين الإعلان عن الخصومات الجمركية على السيارات والمقرر بدء فاعلياتها فى الأول من يوليو المقبل.



وأوضح فيليكس براوتيجام، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لجاكوار لاند روفر، أن ارتفاع مبيعات مايو يعود إلى الطلب القوى على طرازات العلامتين التجاريتين فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكلة المتحدة، بالإضافة إلى القفزة التى شهدتها مبيعات رينج روفر فيلار، ورينج روفر، ورينج روفر سبوت، علاوة عن توافر العديد من الطرازات بخيارات هجينية.



وأشار براوتيجام إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور لمبيعات جاكوار لاند روفر مع اقتراب بدء عمليات تسليم I-PACE أول سيارة كهربائية تقوم على إنتاجها مصنع السيارات البريطانى، والمتوقع أن يكون خلال هذا الصيف.



وتابع: كما أن بدء عمليات بيع E-PACE والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV المدمجمة خلال أغسطس المقبل سيعزز من فرض تطور المبيعات لجاكوار لاند روفر.



وتمكنت جاكوار خلال مايو من العام الحالى من بيع 14 ألفاً، و507 سيارات، بمعدل نمو بلغ 6.6%، فيما صعدت حركة مبيعات لاند روفر بـ 6%، بإجمالى 33 ألفاً، و774 سيارة.



وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، قفزت مبيعات الصانع البريطانى بنسبة ضئيلة بلغت 0.3%، بإجمالى 266 ألفاً، و170 سيارة.



وهبطت مبيعات جاكوار 2.7%، بإجمالى 77 ألفاً، و727 وحدة، فى حين تمكنت لاند روفر من تحقيق نمو بـ 1.6%، بإجمالى 188 ألفاً، و443 وحدة.



وعلى الصعيد المحلى، قال إسلام توفيق، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر بشركة MTI، إن مبيعات الربع الأول من جاكوار لاند روفر قد ارتفعت بنسبة بلغت 200% للمرة الأولى فى تاريخ الشركة بفضل ارتفاع الطلب على طرازات كلتا العلامتين.



أشار إلى أن الزيادة فى معدلات الإيرادات فى جاكوار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس بلغت %210، بفضل توافر طرازات بمحركات سعة 2 لتر لكل من F-Pace، وF-Type، فيما نمت أرباح للعلامة لاند روفر %148، مع ارتفاع الطلب على طراز فيلار.