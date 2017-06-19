مبيعات جاكوار لاند روفر تقفز 8% عالميًا

شريف عيسىقفزت مبيعات شركة جاكوار لاند روفر الإنجليزية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد تمكنها من بيع 265 ألفاً و381 سيارة.وشهدت مبيعات جاكوار لاند روفر نمواً محدودا ًخلال مايو بنسبة بلغت 1% فقط، بإجمالى 45 ألفاً و487 وحدة.وعن أداء جاكوار منذ

شريف عيسى

قفزت مبيعات شركة جاكوار لاند روفر الإنجليزية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد تمكنها من بيع 265 ألفاً و381 سيارة.

وشهدت مبيعات جاكوار لاند روفر نمواً محدودا ًخلال مايو بنسبة بلغت 1% فقط، بإجمالى 45 ألفاً و487 وحدة.

وعن أداء جاكوار منذ يناير وحتى نهاية مايو، فقد تمكنت من بيع 79 ألفاً و895 سيارة، بفعل الطلب المزايد على كل من XF، وF-Pace فى العديد من دول العالم.

فيما استمر تراجع مبيعات العلامة الإنجليزية لاند روفر، بنسبة 6%، بإجمالى 185 ألفاً، و486 وحدة مبيعة خلال تلك الفترة.

وتمكنت جاكوار لاند روفر من زيادة مبيعاتها بالصين خلال مايو من العام الحالى، بنسبة 23%، كما استمر نمو مبيعاتها بأمريكا الشمالية بـ 15.5%، بينما تراجع أداؤها فى أوروبا بنسبة 6%، والأسواق الناشئة بـ 11%، بكل من البرازيل، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وروسيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها.

وعلى الصعيد المحلى، تراجعت مبيعات الشركة للشهر الرابع على التوالى بنسبة بلغت 50%، لتتمكن من بيع 72 سيارة فقط فى الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالى، مقابل 143 سيارة خلال 2016، بسبب الطفرات السعرية التى صاحب قرارات تعويم العملة، والتى أدت إلى تراجع الطلب عليها.

وتراجعت جاكوار بنسبة 20% لتسجل 24 سيارة مبيعة، مقابل 30 سيارة خلال الفترة نفسها من 2016، وهبطت أيضاً مبيعات لاند روفر بنسبة 58%، لتتمكن من بيع 48 وحدة فقط.