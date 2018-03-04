مبيعات بيجو ستروين للسيارات تقفز 61% بمنطقة مينا

خالد بدر الدين أعلنت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية للسيارات، أن مبيعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – منطقة مينا - قفزت خلال العام الماضى بأكثر من 61.4 % لتصل إلى 618 ألفا و 800 وحدة منها 26 ألفا و 800 وحدة من علامة أوبل التجارية.وذكرت وكالة ايتوس واير للأنباء، أن حصة مجموع

خالد بدر الدين

أعلنت مجموعة بيجو ستروين الفرنسية للسيارات، أن مبيعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – منطقة مينا – قفزت خلال العام الماضى بأكثر من 61.4 % لتصل إلى 618 ألفا و 800 وحدة منها 26 ألفا و 800 وحدة من علامة أوبل التجارية.

وذكرت وكالة ايتوس واير للأنباء، أن حصة مجموعة بيجو ستروين فى سوق المنطقة بلغت 11.6% من إجمالى مبيعاتها العالمية لتحقق المبيعات المستهدفة عند 700 ألف سيارة بحلول عام 2021.

وتواصل المجموعة استراتيجيتها القوية والطموح المتعلقة بالمنتجات في المنطقة، حيث أطلقت بنجاح طرازات مثل “سيتروين سي 3” وسيارة “بيجو 3008” الرياضية، وشاحنة “بيجو بيك أب” الجديدة، مما يؤكد على انتعاش مبيعاتها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويسجل عودة تاريخية لمكانتها التاريخية فى هذه المنطقة.



وتعمل وحدة أوبل على تطوير منتجاتها، حيث أطلقت فى الفترة الأخيرة سيارتي “إنسيجنيا” و”كروس لاند إكس” الجديدتين، مع خطة لإطلاق “جراند لاند إكس” هذا العام كما تواصل المجموعة توسيع قاعدة التصنيع، إذ وضعت حجر الأساس لمصنع القنيطرة في المغرب، وبدأت أعمال الإنتاج المحلي في كينيا وأثيوبيا، ووقعت مذكرات تفاهم لمعمل جديد في وهران بالجزائر.