مبيعات «بولاريس باركس» للتطوير الصناعي بمجمع السادات تسجل 300 مليون جنيه

سجلت مبيعات مجمع السادات الصناعى التابع لشركة «بولاريس باركس» للتطوير الصناعى نحو 300 مليون جنيه منذ بداية المشروع وحتى يوليو الحالي، حسب تصريحات باسل شعيرة، نائب مدير عام الشركة. وقال شعيرة، لـ«المال»، إن شركته ستنتهى من أعمال مشروعها بمدينة السادات أواخر العام الحالى، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحة الأراضى المبيعة وصل إلى 500 ألف متر مربع. وأضاف أن أعمال الترفيق تسير بشكل جيد وسجلت 70% لشبكات المياه والصرف، ونحو 50% للكهرباء والطرق.

وتعمل المجموعة حاليًّا على مشروعين موزعين بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.

وتتنوع أنشطة أراضي السادات التى باعتها الشركة بين صناعات غذائية وهندسية ومواد بناء، وتبدأ مساحة المنشأة من 5 آلاف متر مربع.

وأوضح شعيرة، فى تصريحات سابقة، أن أزمة كورونا لها تأثير محدود على قطاع التطوير الصناعى؛ نظرًا لحاجة الدولة لدوران عجلة الاقتصاد وبناء المصانع والوحدات الإنتاجية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.

يُذكر أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولي مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضي الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله لتوفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقًا لبيانات موقع «التنمية الصناعية» بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.