مبيعات بوش بالشرق الأوسط تقفز 21% وتصل إلى 476 مليون يورو 2022

أعلنت شركة بوش للتكنولوجيا والخدمات، عن نتائجها المالية لعام 2022 إذ تخطت مبيعات الشركة المجمعة في منطقة الشرق الأوسط 476 مليون يورو محققة نموًا قويًا يقدر بنسبة 21% مقارنة بالعام 2021.

وبحسب بيان وصل “المال”، تعود النتائج الإيجابية في المنطقة بشكل مباشر إلى مساهمة قطاعات أعمال التنقل والسلع الاستهلاكية والطاقة وتكنولوجيا البناء.

وتعليقًا على النتائج، قال بر جوهانسون، المدير العام لمجموعة بوش في الشرق الأوسط: “سعداء بالأداء القوي الذي حققناه في عام 2022، لذا نشكر فريق العمل المتفاني الذي كان لالتزامه بتقديم حلول مبتكرة دورًا أساسيًا في تلك الإنجازات”. وقد بلغ عدد القوى العاملة في بوش الشرق الأوسط نهاية العام الماضي نحو 465 موظفًا.

توقعات بوش لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط

وأضاف جوهانسون “يعتمد تحديد رؤيتنا الاستراتيجية للعام الجاري على الإنجازات التي حققناها في الشرق الأوسط، كما أننا متفائلون بشأن المستقبل وملتزمون بدفع النمو من خلال تقنية “الابتكار مدى الحياة “وتحسين نوعية وجودة حياة الناس. وسنواصل العمل بهدف تحقيق المزيد من النمو في المبيعات خلال العام الجاري وتسريع وتيرته خلال السنوات القادمة”.

وبحسب التقارير الخارجية من المتوقع أن تستمر وتيرة تقدم الاقتصاد المتنوع في الشرق الأوسط نتيجة الجهود المبذولة والنمو المدعوم بالرؤى والاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الحكومات.

تشهد المنطقة تطورًا ونموًا سريعًا في مختلف القطاعات من بينها البناء والبنية التحتية والسيارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا التي كانت القوة الدافعة لتنمية مختلف القطاعات في المنطقة. وفي ظل ارتفاع الطلب على التكنولوجيا ستواصل بوش الابتكار لتقديم حلول نظيفة وخضراء تساهم بفعالية في تشكيل عالم “متصل ومستدام”.

إن تبني واعتماد ممارسات الأعمال المستدامة لم يعد قضية هامشية، بل أصبح جانبًا أساسيًا من أعمال بوش. ومع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ هذا العام وإعلان الحكومة بأن العام 2023 سيكون “عام الاستدامة”، يظهر الشركاء وأصحاب المصلحة داخل الإمارات والمنطقة عمومًا دعمًا قويًا لإرساء مبادرات الاستدامة لأعمالهم، حيث سيمهد النهج التعاوني للعمل المناخي الطريق لبناء عالم مستدام للأجيال القادمة. في شركة بوش، يُنظر إلى الاستدامة على أنها مهمة جماعية ويتم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث قدمت الشركة محفظة من حلول الهيدروجين بما في ذلك مداخن المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين وأنظمة خلايا الوقود اللامركزية (خلية وقود الأكسيد الصلب) في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023 في أبو ظبي.

وفي هذا الإطار قال جوهانسون: “نسعى جاهدين من خلال ابتكاراتنا لبناء تقنيات ذكية وذات رؤية واستدامة. ندرك في بوش أن الإنتاج والاستخدام المستدامين للهيدروجين جزء مهم من الحلول التي ستلبي احتياجات الطاقة المستقبلية دون استخدام الوقود الأحفوري على المدى الطويل، وهدفنا بناء بيئة مستدامة للأجيال القادمة”.

تركيز على الشمول الاجتماعي

تركز بوش بقوة على الشمول الاجتماعي وتعتبره في طليعة أولوياتها، وتماشياً مع هذا الالتزام تعاونت مؤخرًا مع مركز دبي لذوي الاحتياجات الخاصة لتنظيم فعاليات “بناء الفريق” التي جمعت 35 موظفًا من شركة بوش ونحو 140 طفلاً من أصحاب الهمم.

وقد منح الحدث الذي أقيم في مقر المركز في دبي فرصة رائعة لشركاء بوش لعرض مهاراتهم وحماسهم والمساهمة بفعالية في الاندماج الاجتماعي، خصوصًا أن تلك الأنشطة تساعد في تطوير العديد من الكفاءات مثل التعاطف والتقدير والوعي الاجتماعي وفهم الاختلافات على المستوى الفردي. وتسعى بوش من خلال تلك المبادرات إلى تعزيز مجتمع شامل يحتضن التنوع ويدرك الإمكانات غير المحدودة للأفراد عند توفير البيئة المناسبة لهم.

التوقعات لعام 2023 والمسار الإستراتيجي

بالرغم من أن العام 2022 كان مليئًا بالتحديات، إلا أن بوش تجاوزت أهداف أعمالها المرجوة، وتمكنت من زيادة إجمالي مبيعات التكنولوجيا والخدمات إلى 88.2 مليار يورو، وهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب من العمليات من 4 إلى 4.3%.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور ستيفان هارتونج، رئيس مجلس الإدارة في شركة روبرت بوش: “تمكنا من تجاوز تحديات العام 2022، وتحقيق مبيعات وهامش أرباح تخطى التوقعات. فعلى الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، تمكنت بوش من زيادة مبيعاتها بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام الجاري، ورغم التوقعات الاقتصادية الخجولة تتطلع الشركة إلى تحقيق نمو في المبيعات بنسبة تتراوح بين 6 و9% خلال العام 2023، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب من العمليات بنسبة 5%.

وحتى في حال بقيت البيئة الاقتصادية والاجتماعية متطلبة، تسعى بوش إلى النمو بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة. وأضاف هارتونج: “نتطلع إلى تحقيق النمو في جميع المناطق حول العالم وأن نكون من بين الموردين الثلاثة الرائدين في الأسواق المتواجدين فيها”.

تسبب مكافحة تغير المناخ اضطرابات كبيرة في قطاع الأعمال والمجتمع وتساهم في تسريع وتيرة التحول التكنولوجي. وفي هذا السياق، قال هارتونج: “يساهم التحول الرقمي في خلق الكثير من فرص النمو التي نريد اغتنامها، لذا يعتبر شعار “الابتكار مدى الحياة” مثاليًا ليس فقط للاتجاهات الرئيسية للكهرباء والأتمتة والرقمنة، ولكن أيضًا للبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وتحرص بوش على تلبية الطلب على البرامج الخاصة بالسيارات وذلك عبر إعادة تنظيم أعمالها في مجال توريد السيارات ضمن شركة روبرت بوش GmbH، وسيتم إدارة بوش للتنقل في المستقبل كقطاع أعمال بحد ذاته مسؤول عن أعماله الخاصة وفريق العمل. وتتطلع بوش إلى تعزيز إمكانياتها لتلبية احتياجات العملاء الحالية والجديدة بشكل أفضل وأسرع وتوفير حلول مخصصة من مصدر واحد. وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة بوش أن قطاع التنقل المعاد هيكلته حديثًا سينمو سنويًا بمعدل 6% تقريبًا حتى العام 2029 وعندها ستحقق الشركة مبيعات سنوية تزيد عن 80 مليار يورو.