مبيعات «بالم هيلز» تتخطى 6.8 مليار جنيه الربع الأول من 2023

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير “بالم هيلز” نتائج أعمالها والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري ،وتخطت المبيعات الجديدة “السكنية والتجارية” للشركة مستوي 6.8 مليار جنيه ، متجاوزة المحققة خلال فترة المقارنه والبالغة 5.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.

وواصلت مدينة باديا في تحقيق مبيعات قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمًوا بنسبة 54%، على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة بالمشروع إلى 2.9 مليار جنيه،وذلك نتيجة لبيع 442 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحقق مشروع بالم هيلز الإسكندرية نموا في المبيعات الجديدة بنحو 156%، على أساس سنوي لتصل لما يزيد عن مليار جنيه،وذلك بعد طرح إحدي المراحل الأخيرة من المخزون المتاح بالمشروع بدايه العام الجاري.

وقامت بالم هيلز بإنفاق 1.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من عام 2023 ، بزيادة قدرها 23%، على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم والغير مباعة 3.7 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

كما قامت الشركة بإتمام أعمال التشييد والبناء لإجمالي 597 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابله للمعيشة بالعديد من مشروعاتها، بما يشمل 328 وحده سكنية وتجارية تم تسليمها للعملاء خلال الربع الأول من 2023.

وارتفعت ايرادات بالم هيلز المجمعة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبه 22%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

فيما سجلت بالم هيلز تراجعا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 14%، خلال 3 أشهر لتصل إلى 253 مليون جنيه، مقابل 295 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.