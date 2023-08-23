مبيعات «بالم هيلز» تتخطى 19.6 مليار جنيه والإيرادات تسجل 6.9 مليار بالنصف الأول من 2023

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

وتخطت المبيعات الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير، 19.6 مليار جنيه، متجاوزة المبيعات المحققة خلال العام الماضي والبالغة 10.7 مليار بنسبة نمو 84%.

وبلغت إيرادات بالم هيلز للتعمير خلال النصف الأول من العام الجاري 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، بزيادة 0.4%، مقارنة بالنصف الأول من 2022.

وارتفعت صافي أرباح بالم هيلز للتعمير بنحو 9% خلال النصف الأول من 2023، لتصل 608 ملايين جنيه، مقابل 558 مليونا بالنصف الأول من 2022.

وواصلت مدينة باديا تحقيق مبيعات قوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ حققت نموا بنحو 229% لتصل إلى 10.1 مليار جنيه لعدد 902 وحدة سكنية، مقابل 677 وحدة سكنية خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحقق مشروع “بالم هيلز “القاهرة الجديدة نموا في المبيعات بنحو 15%، لتتخطى 2.2 مليار جنيه .

وخلال النصف الأول من 2023، قامت بالم هيلز للتعمير، بإنفاق 3.8 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء بزيادة 115% عن الفترة المماثلة من 2022.