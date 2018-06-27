مبيعات اﻷتوبيسات ترتفع 9% خلال 5 أشهر من 2018

أحمد عوضسجلت مبيعات اﻷتوبيسات ارتفاعا بمختلف أنواعها، بنسبة 9% لتصل إلي 5 آلاف و491 مركبة خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقابل 5 آلاف و36 خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".وشهدت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة 34.7%

أحمد عوض

سجلت مبيعات اﻷتوبيسات ارتفاعا بمختلف أنواعها، بنسبة 9% لتصل إلي 5 آلاف و491 مركبة خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، مقابل 5 آلاف و36 خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وشهدت مبيعات اﻷتوبيسات المستوردة بنسبة 34.7% مسجلة 3476 مركبة مقارنة بـ 2581، فيما انخفضت مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليا، بنسبة 17.9% مسجلة 2015 وحدة مركبة، مقابل 2455.

وكشف “أميك” عن نمو مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الفان” بنسبة 9% مسجلة 2330 وحدة، مقابل 2138، كما صعدت مبيعات الميكروباصات بمعدل 21.5% لتصل إلى 2021 سيارة مقارنة بـ 1663، وارتفعت مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الميني باص” لتسجل 406 مركبة مقابل 191.

في المقابل، انخفضت مبيعات الميكروباصات السياحي بنسبة 56.4% بواقع 329 وحدة، مقارنة بـ 756، وتراجعت مبيعات اﻷتوبيسات النقل بنسبة 64% لتصل إلي 34 مركبة مقابل 95، كما هوت مبيعات اﻷتوبيسات النقل الكبيرة إلي 7 سيارات مقارنة بـ 21.

وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا؛ استحوذت “بايك” على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة 20% مسجلة 1104 وحدة، فيما احتدمت المنافسة بين “كينج لونج ” و”تويوتا” على المرتبة الرابعة، لتحسمها اﻷولي بفارق 3 أتوبيسات مسجلة 1018 وحدة بحصة 18.5%، فيما حققت “تويوتا” بيع 1015 مركبة بحصة 18.5%.

وجاءت “شيفروليه” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 17.7% بعد تمكنها من بيع 973 أتوبيس، وتبعتها “سوزوكي” بحصة 10.5% مسجلة 577 أتوبيس، وتلتها “بريليانس” بحصة 5% بإجمالى 276 وحدة، ثم “ميتسوبيشي” بحصة 198 مركبة بواقع 198 أتوبيس.

وحلت مرسيدس mcv فى المرتبة الثامنة بحصة 2.5% مسجلة بيع 137 وحدة، وتبعتها “كاري” بحصة 1.5% محققة 83 مركبة، وتلتها “هيونداي” بحصة 1.4% بمقدار 75 أتوبيس، ثم “فولفو” بحصة 0.4% بإجمالي 21 وحدة، و”ايفكور” بحصة 0.3% بواقع 14 مركبة.



** بايك “BAIC – MZ40” تهيمن على “الفان”





هيمنت “BAIC – MZ40” على مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة “الفان” بنسبة 47% بعد تمكنها من بيع 11047 وحدة، وتبعتها “Suzuki – Microbus” بحصة 25% مسجلة 577 مركبة، وتلتها “Chevrolet – N300” بحصة 24% بإجمالى 563 سيارة، ثم “Karry – Q22″ بحصة 4% بواقع 83 وحدة، و”Brilliance – Jinbei” بمقدار 3 مركبة.

** كينج لونج “SXQ 6500” تقتنص 50% من مبيعات الميكروباصات

استحوذت “King Long -SXQ6500,” على 50% من مبيعات الميكروباصات مسجلة بيع 1018 سيارة، وتبعتها “Toyota Hiace” بحصة 32% بواقع 638 وحدة، وتلتها “Brilliance – JINBEI” بحصة 13% بإجمالى 270 مركبة، ثم “Chevrolet – GM- QKR Bus” بحصة 3% محققة 60 وحدة، وتبعتها “Chevrolet – GM- NKR-55E” بحصة 2% بمقدار 32 سيارة، و”تلتها “Brilliance – JINBEI H2” بواقع 3 سيارات.



** شيفروليه تهيمن على مبيعات اﻷتوبيبسات الصغيرة والمتوسطة





هيمنت مبيعات شيفروليه “GM- NPR66L” على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات اﻷتوبيسات الصغيرة، بنسبة 53% مسجلة 216 وحدة، وتبعتها ميتسوبيشي” GB CRUISER GLS” بحصة 38% بإجمالى 153 مركبة، وتلتها مرسيدس “MCV 260 R” بحصة 5% محققة 23 مركبة، ثم “ميتسوبيشي “GB CRUISER” بحصة 3% بواقع 11 سيارة، وتبعتها مرسيدس “MCV 240” بحصة 1% بمقدار بيع 3 أتوبيسات.

كما استحوذت شيفروليه “GM-NQR 71R” على 79% من مبيعات اﻷتوبيسات المتوسطة بعد تمكنها من بيع 102 وحدة، وتبعتها “GB MIDI-BUS” بحصة 12% محققة بيع 16 أتوبيس، وتلتها “ميتسوبيشي “GB MIDI-BUS” بحصة 9% بإجمالى 11 سيارة.

ويوضح الشكل البيانى التالي، أكثر اﻷتوبيسات مبيعًا خلال الشهور الخمسة اﻷولي من 2018:



