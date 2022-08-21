مبيعات الهواتف المحمولة تفقد %25 خلال النصف الأول

هبطت مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %25، لتصل إلى 6 ملايين و137 ألف جهاز، مقارنة مع 8 ملايين و279 ألفا فى الفترة ذاتها من 2021.

أرجع مصدر مسئول فى شركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية mti، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سامسونج» فى مصر، انخفاض مبيعات القطاع إلى تراجع أعداد الشحنات الموردة من قبل المصانع العالمية، على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد وتباطؤ حركة الشحن الدولى؛ مما أدى إلى تقلص الكميات المعروضة من الهواتف داخل السوق خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن «سامسونج» ما زالت تحتفط بصدارة مبيعات سوق الهواتف نظرًا لتوافر مخزون لديها من مختلف الموديلات فى جميع الشرائح السعرية، والتى تم التعاقد عليها قبل تطبيق الإجراءات والقيود المفروضة على استيراد الهواتف؛ قائلًا: «الشركات المحلية لم تتمكن من التعاقد على استيراد أى شحنات جديدة منذ مارس الماضى».

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على حصة سوقية تصل إلي 34.2 % من مبيعات القطاع، تلتها «أوبو» الصينية فى المركز الثانى بنحو %23، تبعتها «ريدمى» الصينية ثالثةً بنسبة %12.3.

وجاءت «ريلمى» الصينية فى المركز الرابع بحصة سوقية %9.8، أعقبتها «إنفينيكس» الصينية بالمرتبة الخامسة بواقع %6.7.

بينما اقتنصت «فيفو» الصينية المركز السادس بنحو %4.6، وتوزعت الحصة المتبقية البالغة %9.4 على علامات تجارية أخرى.

على جانب آخر، استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة «سمارت فون» فى السوق المحلية بنسبة بلغت %27، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «3000 إلى 4000 جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %23، أعقبتها فئة «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بنسبة %15.

وحلت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %13، تبعتها الفئة السعرية «1000 إلى 2000 جنيه» فى المركز الخامس بنحو %10. وحصدت الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «7 إلى 10 آلاف» المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» بعدما اقتنصت حصة سوقية %8، أعقبتها الفئة السعرية التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المركز السابع بنسبة %